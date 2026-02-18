Τέμπη: Διορία 24 ωρών για να δηλωθούν τα εργαστήρια για τις εξετάσεις στις σορούς – Προσφυγή από τους οργισμένους συγγενείς

Διορία 24 ωρών για να βρεθούν και να κοινοποιηθούν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις στις 9 σορούς θυμάτων των Τεμπών για τις οποίες διέταξε τη διενέργεια εκταφής, δίνει η εισαγγελία Λάρισας, με νέα παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών, ώστε να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί για να συνδράμουν τους διορισμένους ιατροδικαστές, ενώ εφιστάται η προσοχή στους διορισθέντες ιατροδικαστές και χημικούς, «ότι οι κύριες εξετάσεις που επιβάλλεται να γίνουν, είναι ταυτόσημες με αυτές που έλαβαν χώρα στους θανόντες μηχανοδηγούς των δύο εμπλακεισών αμαξοστοιχιών (τοξικολογικές-ιστολογικές DNA)».

Υπενθυμίζεται, ότι τέσσερις και πλέον μήνες από όταν η Εισαγγελία έκανε δεκτά όλα τα αιτήματα εκταφών, η διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, ενώ τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με επιστολές τους έχουν δηλώσει ότι λόγω του ανεπαρκούς εξοπλισμού, δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις και προτείνουν να μεταφερθούν οι σοροί σε εργαστήρια του εξωτερικού, κάτι που απορρίφθηκε από την Εισαγγελία, η οποία στην παραγγελία της δίνει εντολή οι εκταφές να γίνουν έως το τέλος της εβδομάδας

Προσφεύγουν κατά της παραγγελίας οι συγγενείς – Οργή για την εισαγγελία Λάρισας

Σε προσφυγές κατά εισαγγελικής παραγγελίας αναμένεται να προχωρήσουν οι συγγενείς των θυμάτων, κάνοντας λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας». Ήδη, κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή από τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρας του 23χρονου Άγγελου, που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Έρχονται μετά από τόσο καιρό να κάνουν τις ίδιες εξετάσεις. Είναι εμπαιγμός. Σέβομαι τους θεσμούς αλλά λυπάμαι τα πρόσωπα που τις εκπροσωπούν. Να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και γίνει σύληση του παιδιού μου» τόνισε Βασίλης Χατζηχαραλάμπους πατέρας του Παναγιώτη, υπάλληλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που σκοτώθηκε στη σύγκρουση.

«Ήταν από τα λίγα άτομα που στην νεκροψία νεκροτομή ήταν αρτιμελής. Πέθανε από πνευμονικό οίδημα. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά θα είχε διασωθεί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Δημήτρης Σκαρίπας είπε: «Είναι μία προκλητική εισαγγελική παραγγελία υπό μορφή δικτατορικού διατάγματος που λέει εντός 24 ωρών να οριστούν εργαστήρια, πραγματογνώμονας χημικός, τη στιγμή που από τον Ιανουάριο του 2026 υπάρχει σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για να διεξαχθούν αυτές οι εξετάσεις».

«Πάει να βάλει ταφόπλακα στην ήδη ενταφιασμένη προκαταρκτική εξέταση. Θα προσφύγουμε στο συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, δεν θα επιτρέψουμε τη σύληση των θυμάτων, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι εκταφές χωρίς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει» κατέληξε.

Από την πλευρά του πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος σχολίασε «μπάζωμα παντού. Θύματα αυτού εμπαιγμού είμαστε εδώ και 5 μήνες εμείς οι συγγενείς, η αλήθεια που θέλουμε να μάθουμε και ίδια η δικαιοσύνη. Έχω γίνει αυτόπτης μάρτυρας στιχομυθιών μεταξύ εμού της εισαγγελέως, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες».

«Άλλη μία συγκάλυψη, άλλη μία κοροϊδία», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του Ντένι.

Από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί από τον σύλλογο ατόμων πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών προκύπτει, σύμφωνα με τους συγγενείς θυμάτων, ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που επρόκειτο να απελαθεί

Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων του 27χρονου

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης σε κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά