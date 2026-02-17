Τέμπη: Οργή των συγγενών για την εντολή της εισαγγελέας για εκταφές εξπρές

Την οργή των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών προκάλεσε η εντολή της εισαγγελέας Λάρισας να ολοκληρωθούν οι εκταφές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η εισαγγελέας Λάρισας δίνει εντολή να διενεργηθούν στις 9 σορούς για τις οποίες έχει αιτηθεί εκταφή, μόνο οι εξετάσεις για τις οποίες υφίσταται η επιστημονική δυνατότητα στα εγχώρια εργαστήρια.

Ωστόσο, τα τέσσερα μεγάλα εργαστήρια, που υπάρχουν στη χώρα έχουν ήδη απαντήσει ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν τις εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς.

«Έρχονται μετά από τόσο καιρό να κάνουν τις ίδιες εξετάσεις. Είναι εμπαιγμός. Σέβομαι τους θεσμούς αλλά λυπάμαι τα πρόσωπα που τις εκπροσωπούν. Να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και γίνει σύληση του παιδιού μου» τόνισε Βασίλης Χατζηχαραλάμπους πατέρας του Παναγιώτη, υπάλληλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που σκοτώθηκε στη σύγκρουση.

«Ήταν από τα λίγα άτομα που στην νεκροψία νεκροτομή ήταν αρτιμελής. Πέθανε από πνευμονικό οίδημα. Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά θα είχε διασωθεί», πρόσθεσε.

«Προκλητική» η εισαγγελική παραγγελία

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Δημήτρης Σκαρίπας είπε: «Είναι μία προκλητική εισαγγελική παραγγελία υπό μορφή δικτατορικού διατάγματος που λέει εντός 24 ωρών να οριστούν εργαστήρια, πραγματογνώμονας χημικός, τη στιγμή που από τον Ιανουάριο του 2026 υπάρχει σαφή απάντηση ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για να διεξαχθούν αυτές οι εξετάσεις».

«Πάει να βάλει ταφόπλακα στην ήδη ενταφιασμένη προκαταρκτική εξέταση. Θα προσφύγουμε στο συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, δεν θα επιτρέψουμε τη σύληση των θυμάτων, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι εκταφές χωρίς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει» κατέληξε.

Από την πλευρά του πατέρας της Μάρθης Αντώνης Ψαρόπουλος σχολίασε «μπάζωμα παντού. Θύματα αυτού εμπαιγμού είμαστε εδώ και 5 μήνες εμείς οι συγγενείς, η αλήθεια που θέλουμε να μάθουμε και ίδια η δικαιοσύνη. Έχω γίνει αυτόπτης μάρτυρας στιχομυθιών μεταξύ εμού της εισαγγελέως, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες».

«Άλλη μία συγκάλυψη, άλλη μία κοροϊδία», δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του γιου του Ντένι.

