Νέα Πέραμος: Αυτό είναι το καμμένο αυτοκίνητο των δολοφόνων του 27χρονου

Φωτογραφίες από το καμένο όχημα των απαγωγέων και δολοφόνων του 27χρονου που απήχθη και δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο έρχονται στο φως.



Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί νεκρός ο επιχειρηματίας, σημείο που οι αρχές είχαν ελέγξει οι αρχές, χωρίς τότε να βρουν το όχημα των δολοφόνων.

Το σενάριο που θεωρούν οι αρχές πιθανό, είναι οι δράστες, αφού εντοπίστηκε η σορός του 27χρονου, να επέστρεψαν στην περιοχή και έκαψαν το όχημα, ενδεχομένως διότι κάτι δεν πήγε καλά στο αρχικό τους σχέδιο.

​

Υπενθυμίζεται ότι το καμένο αυτοκίνητο εντόπισαν περιπατητές κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στην περιοχή της Μάνδρας.

