ΕΛΛΑΔΑ

16.02.2026 18:48

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

16.02.2026 18:48
Εντολή για την εκταφή 9 σορών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη – έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Σύμφωνα με την εντολή της Εισαγγελίας, οι εκταφές θα πρέπει να γίνουν έως το τέλος της εβδομάδας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμη τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα απάντησαν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο εργαστήριο για τις αιτούμενες εξετάσεις.

Με την εντολή η Εισαγγελία δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Παραγγέλνει, επίσης, να γίνουν μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή τοξικολογικές, βιοχημικές και DNA στην Ελλάδα, και σε ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα.

