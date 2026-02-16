search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 18:05

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα σε κέντρο Αθήνας και Κηφισίας

16.02.2026 18:05
kifisos mpotiliarisma 77- new

Σημαντικά προβλήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τις εργασίες στην Αττική Οδό να επιβαρύνουν την κατάσταση. 

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών–Κορίνθου, με έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κίνηση ξεκινά από την Ολυμπία Οδό, στις Εργατικές Κατοικίες Άνω Ελευσίνας, και φτάνει έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις στους παραπάνω δρόμους αναμένεται να παραμείνουν επιβαρυμένες έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, καθώς θα είναι κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή, λόγω έργων στη σήραγγα Λιοσίων.

Κλειστές είναι οι είσοδοι προς το Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα στην κάθοδο προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεω και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, με την κυκλοφορία να είναι αυξημένη γύρω από το Σύνταγμα, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στον Πειραιά. 

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη: Οι δύο κατηγορουμένοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την επίμαχη μέρα

Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες – Οι διαδικασίες, οι «νομικές περιπλοκές» και ο συλλέκτης που δηλώνει ανοιχτός σε «διάλογο»

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ptisi-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

Maya Hawke
LIFESTYLE

Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things», Μάγια Χοκ, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Κρίστιαν Λι Χάτσον

tileorasi new
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του σαββατοκύριακου (14,15/2) ο τελικος του «Sing for Greece»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 18:52
ptisi-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

Μεθυσμένος επιβάτης προκαλεί χάος σε πτήση της Ryanair – Απομακρύνθηκε από την αστυνομία (Video)

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

1 / 3