Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Στο «κόκκινο» Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών – Προβλήματα σε κέντρο Αθήνας και Κηφισίας

Σημαντικά προβλήματα με μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία σημειώνονται στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τις εργασίες στην Αττική Οδό να επιβαρύνουν την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών–Κορίνθου, με έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κίνηση ξεκινά από την Ολυμπία Οδό, στις Εργατικές Κατοικίες Άνω Ελευσίνας, και φτάνει έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις στους παραπάνω δρόμους αναμένεται να παραμείνουν επιβαρυμένες έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, καθώς θα είναι κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή, λόγω έργων στη σήραγγα Λιοσίων.

Κλειστές είναι οι είσοδοι προς το Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα. Ειδικότερα στην κάθοδο προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Λαμία, τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεω και φτάνουν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της Αθήνας, με την κυκλοφορία να είναι αυξημένη γύρω από το Σύνταγμα, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισίας, ενώ προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται και στον Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για τον Σήφη Βαλυράκη: Οι δύο κατηγορουμένοι ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν βγει για ψάρεμα την επίμαχη μέρα

Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες – Οι διαδικασίες, οι «νομικές περιπλοκές» και ο συλλέκτης που δηλώνει ανοιχτός σε «διάλογο»

Έλεγχοι για πυρασφάλεια και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» – Με εντολή εισαγγελέα σταμάτησαν οι εργασίες