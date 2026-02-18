search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 08:03
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

18.02.2026 06:30

Η έξοδος της κακοκαιρίας «εξπρές»… και στο βάθος ήλιος!

18.02.2026 06:30
kairos 55- new

Η έντονη κακοκαιρία που μας απασχόλησε τις τελευταίες ώρες οδεύει πλέον προς την έξοδο, δίνοντας σταδιακά τη θέση της στην ηλιοφάνεια. Μέχρι το μεσημέρι, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, αν και κάποιες τοπικές βροχούλες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, στα δυτικά παράκτια της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Χιόνια θα δούμε στα βουνά μας σε μεγάλο υψόμετρο, με τις χιονοπτώσεις να είναι πιο πυκνές στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι, που προκάλεσαν αρκετά προβλήματα, θα πνέουν από βόρειες και δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που θα αγγίζουν τα 9-10 μποφόρ μέχρι το πρωί στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυθήρων, της Κρήτης και στο βόρειο Αιγαίο. Ωστόσο, όσο περνάει η μέρα, οι άνεμοι θα παρουσιάσουν αισθητή εξασθένηση

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας το μεσημέρι τους 12-14 βαθμούς στα βόρεια και δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα δείξει 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με κυρίως ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 8 μποφόρ στον Κορινθιακό και βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις, ενισχυμένο Βαρδάρη έως 8 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία τους 13 βαθμούς.

Από εδώ και πέρα ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά και μέχρι την Πέμπτη θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τον ήλιο. Η ανάπαυλα αυτή όμως θα είναι σύντομη, καθώς από την Παρασκευή θα γίνουμε «στο ίδιο έργο θεατές» με την έλευση μιας ακόμα κακοκαιρίας. Αν και βρισκόμαστε ακόμα στα μέσα της εβδομάδας, τα πρώτα στοιχεία για όσους προγραμματίζουν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας δείχνουν βροχές για το Σάββατο, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα έχει βελτιωθεί, αν και με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

