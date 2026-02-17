search
ΕΛΛΑΔΑ

17.02.2026 17:18

Τέμπη: Αυτοί θα δικάσουν τη μεγάλη υπόθεση – Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου

17.02.2026 17:18
tempi_trains_new

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του δικαστηρίου για την δίκη της τραγωδίας στα Τέμπη.

Πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα είναι η εφέτης Γεωργία Στεφανίδου. Τακτικά μέλη, θα είναι οι εφέτες Δημήτριος Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος.

Αναπληρωματικά μέλη θα είναι: η Ιωάννα Κοσίνα (ως αναπληρωματική πρόεδρος) και η Μαρία Τσάνα.

Στην θέση της Εισαγγελέως της έδρας κληρώθηκε η Αγγελική Κουρινιώτη, με αναπληρωτή τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις»). Η κεντρική αίθουσα (283,75 τ.μ.) επεκτάθηκε για να φιλοξενήσει 250 νομικούς παραστάτες.

Έχουν διαμορφωθεί ειδικές αίθουσες για δημοσιογράφους, χώροι σύσκεψης για τους δικαστές και βοηθητικοί χώροι με οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας από το ακροατήριο.

