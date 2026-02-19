search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες σε 42χρονο πέρασαν αστυνομικοί, χθες, το μεσημέρι, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται αφενός για καταδικαστική απόφαση τού Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκιση 5 ετών για περιστατικό με πυροβολισμούς, πριν από 8 χρόνια, σε μπαρ στην περιοχή Ανάληψη, και αφετέρου για βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σερρών, το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 42χρονος οδηγείται στην αρμόδια δικαστική Αρχή για την εκτέλεση τόσο της ποινής όσο και του εντάλματος σύλληψης.

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

zaxaraki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός κούρσας για τον Δήμο της Αθήνας η Ζαχαράκη – Τι αποκάλυψε η ίδια

foreigner-new-
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner – Celebrating 50 Years: Οι θρύλοι του classic rock έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

cosmotetv_europa_adv
ADVERTORIAL

UEFA Europa League: Οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φάση των Knockout Play-offs έρχονται στην COSMOTE TV

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

1 / 3