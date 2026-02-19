search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026

Κρήτη: Εξαφάνιση 52χρονου από τα Χανιά – Έφυγε με το αυτοκίνητο, χωρίς το κινητό του

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων και όλης της Κρήτης για την εξαφάνιση 52χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο 52χρονο έφυγε το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του χωρίς ωστόσο να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η σύζυγος του ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 52χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

HBYR8tRbUAAPV4b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πρώτο Tesla Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής – Η τιμή

opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά παρέμβαση Κακλαμάνη για να συνεχιστεί η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στον πρόεδρο της Επιτροπής παραπέμπει το αίτημα ο Πρόεδρος της Βουλής

drones new
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με ουκρανικά drones: Η Ρωσία κατέρριψε 205, ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο

SILLIPSI_ANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος φυγόποινος στη Θεσσαλονίκη

theofanous-new
LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

