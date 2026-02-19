search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:01
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 12:20

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 19χρονος επιδειξίας – Κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε 15χρονη

peripoliko

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες (18/2) ένας νεαρός, ένας 19χρονος ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 15χρονο κορίτσι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Ήταν γύρω στις 15:00 όταν ο νεαρός πλησίασε το κορίτσι στο πάρκο Αργοστολίου πολύ κοντά στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου.

Ο 19χρονος σε ανύποπτο χρόνο κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Η νεαρή κοπέλα έβαλε τις φωνές και κάλεσε την Αστυνομία.

Ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο και εντόπισε τον 19χρονο, τον οποίο και προσήγαγε. Ο 19χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

kunal-nayyar_1902_1920-1080_new
LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

kapoutzidis
MEDIA

Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

maniatis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Γιόργκενσεν προς Μανιάτη: «Η Επιτροπή στηρίζει το καλώδιο – Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν στην υλοποίησή του»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

