Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 19χρονος επιδειξίας – Κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε 15χρονη

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες (18/2) ένας νεαρός, ένας 19χρονος ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 15χρονο κορίτσι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
Ήταν γύρω στις 15:00 όταν ο νεαρός πλησίασε το κορίτσι στο πάρκο Αργοστολίου πολύ κοντά στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου.
Ο 19χρονος σε ανύποπτο χρόνο κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.
Η νεαρή κοπέλα έβαλε τις φωνές και κάλεσε την Αστυνομία.
Ομάδα ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο και εντόπισε τον 19χρονο, τον οποίο και προσήγαγε. Ο 19χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
