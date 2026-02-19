search
ΕΛΛΑΔΑ

19.02.2026 12:13

Φώκια κάνει μπάνιο στην Τήνο: Δείτε τα.. παιχνίδια της στο λιμάνι

fokia new

Μια νεαρή φώκια έκανε την εμφάνισή της στην Τήνο, τραβώντας την προσοχή και τα βλέμματα των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού στο εσωτερικό λιμάνι. 

Το θαλάσσιο θηλαστικό κινήθηκε στα ήρεμα νερά του λιμανιού και έκανε… μπάνιο, πραγματοποιώντας παιχνίδια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες έσπευσαν να καταγράψουν στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα γνώριμο φαινόμενο, μιας και η εμφάνιση φώκιας στην περιοχή δεν είναι σπάνια, αφού στο παρελθόν έχουν κατά καιρούς καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στο νησί.

Με τη σειρά τους οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για προστατευόμενο είδος και συνιστούν στους πολίτες να κρατούν αποστάσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενόχληση στο ζώο.

1 / 3