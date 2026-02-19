Νίκαια: Επεισόδια κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με επεισόδια μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών συνοδεύτηκε η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Νίκαιας.
Ο υπουργός μπήκε από άλλη είσοδο στο νοσοκομείο, ενώ άνδρες της προσωπικής του φρουράς τον απομάκρυναν από το πλήθος.
Νωρίτερα, διαδηλωτές κρατώντας πανό με το σύνθημα «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη» υποδέχθηκαν τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο, όταν ο υπουργός Υγείας μετέβη στο νοσοκομείο για την κοπή της βασιλόπιτας.
Στον διάλογο που ακολούθησε, μάλιστα, μια εκ των συγκεντρωμένων είπε στον κ. Γεωργιάδη «είμαστε με τη Χαμάς» με τον υπουργό Υγείας να επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ «φυσικά καμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους».
Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους
Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026
