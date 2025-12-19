Εφιάλτης το δημογραφικό: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2024 – Νέα μείωση του πληθυσμού της χώρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εφιάλτη διαρκείας για τη χώρα μετατρέπεται σιγά-σιγά το δημογραφικό, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να καταδεικνύουν ότι οι εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις για το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμα και μετριοπαθείς και χτυπώντας καμπανάκι στην κυβέρνηση, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξαγγέλει κάθε τόσο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εξελίξεις στο δημογραφικό το 2024, οι θάνατοι στην Ελλάδα για τη χρονιά αυτή ήταν σχεδόν διπλάσιοι έναντι των γεννήσεων. Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις ήταν μειωμένες κατά 4,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι θάνατοι εμφάνισαν επίσης μείωση αλλά κατά 1% μόνο. Επίσης, ο μόνιμος πληθυσμός παρουσιάζει οριακή μείωση το 2024 κατά 0,03% (3.429 λιγότερα άτομα), κυρίως λόγω των μεταναστών.
Συγκεκριμένα:
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πλέον ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει υποχωρήσει στα επίπεδα που είχε καταγραφεί το 1992, πριν κορυφωθεί στα 11,1 εκατομμύρια το 2011 για να ακολουθήσει διαρκής μείωση. Όσον αφορά στις μεγάλες Περιφέρειες, το 2024 στην Αττική κατοικούσαν 3.764.272 άτομα, και στη Θεσσαλονίκη 1.081.843 άτομα.
