Εφιάλτης το δημογραφικό: Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις το 2024 – Νέα μείωση του πληθυσμού της χώρας

Σε εφιάλτη διαρκείας για τη χώρα μετατρέπεται σιγά-σιγά το δημογραφικό, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να καταδεικνύουν ότι οι εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις για το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμα και μετριοπαθείς και χτυπώντας καμπανάκι στην κυβέρνηση, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξαγγέλει κάθε τόσο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εξελίξεις στο δημογραφικό το 2024, οι θάνατοι στην Ελλάδα για τη χρονιά αυτή ήταν σχεδόν διπλάσιοι έναντι των γεννήσεων. Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις ήταν μειωμένες κατά 4,1% σε ετήσια βάση, ενώ οι θάνατοι εμφάνισαν επίσης μείωση αλλά κατά 1% μόνο. Επίσης, ο μόνιμος πληθυσμός παρουσιάζει οριακή μείωση το 2024 κατά 0,03% (3.429 λιγότερα άτομα), κυρίως λόγω των μεταναστών.

Συγκεκριμένα:

O μόνιμος πληθυσμός της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,03% σε σχέση με τον πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα.

της Χώρας κατά την 1η Ιανουαρίου 2025 εκτιμάται σε (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), μειωμένος κατά 0,03% σε σχέση με τον πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 54.135 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

του πληθυσμού που ανήλθε σε άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της που εκτιμάται σε (θετικό ισοζύγιο). Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο πληθυσμός ηλικίας 0 – 14 ετών ανήλθε σε 12,8% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15 – 64 ετών και 23,7% του πληθυσμού 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0 – 14 ετών) την ίδια ημερομηνία ανήλθε σε 185,4.

Η καθαρή μετανάστευση κατά το 2024 (54.135 άτομα) αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 132.149 εισερχομένων και 78.014 εξερχομένων μεταναστών. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι μετανάστες). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη Χώρα μας υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πλέον ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει υποχωρήσει στα επίπεδα που είχε καταγραφεί το 1992, πριν κορυφωθεί στα 11,1 εκατομμύρια το 2011 για να ακολουθήσει διαρκής μείωση. Όσον αφορά στις μεγάλες Περιφέρειες, το 2024 στην Αττική κατοικούσαν 3.764.272 άτομα, και στη Θεσσαλονίκη 1.081.843 άτομα.

