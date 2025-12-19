search
19.12.2025 09:44

Αγρότες: Ζητείται… ένοχος

19.12.2025 09:44
Προβληματισμό – για να μην πούμε κάτι βαρύτερο… – προκάλεσε στην κυβέρνηση η απόφαση των αργοτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μέσα στις γιορτές – αλλά και οι κινήσεις τους που αποτρέπουν τον… κοινωνικό αυτοματισμό, όπως τα ανοιχτά διόδια ή οι δρόμοι χωρίς μπλόκα τα Χριστούγεννα.

Οι πληροφορίες λένε ότι σε Μαξίμου και Πειραιώς η προσδοκία ήταν, μετά και την πρόσκληση του πρωθυπουργού, να υπάρξει αποκλιμάκωση και προσπάθεια απεμπλοκής από τις κινητοποιήσεις. Αντιθέτως, με «μπροστάρηδες» γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές, οι αγρότες σκλήρηναν ακόμα περισσότερο τη στάση τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση γίνεται μια αυστηρή επισκόπηση των κινήσεων που έχουν γίνει ως τώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί πού βρίσκεται το λάθος που έγινε και η προσπάθεια να σπάσουν τα μπλόκα έπεσε στο κενό – και, μαζί, ποιος ευθύνεται για το λάθος ή τα λάθη.

Πάντως, όπως έλεγε και στο topontiki.gr έμπειρος γαλάζιος κοινοβουλευτικός, η γκάφα με τον ΕΛΓΑ ήταν η θρυαλλίδα για τις χθεσινές εξελίξεις, καθώς χάθηκε εντελώς η όποια εμπιστοσύνη είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες και επέστρεψε η καχυποψία και ο εκνευρισμός…

