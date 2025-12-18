Ο Φαραντούρης στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης.

«Ενώνουμε τις φωνές μας εδώ, στο Στρασβούργο, για αξιοπρεπείς αγρότες στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε όλη την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν τους ‘Φραπέδες’, αντιμετωπίζουν την απαξίωση της υπαίθρου και της περιφέρειας», είπε χαρακτηριστικά.

🚜Ενώνω τη φωνή μου για ισχυρό πρωτογενή τομέα & αξιοπρεπή αγροτικά εισοδήματα. Οι Έλληνες #αγρότες έχουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα να αντιπαλέψουν: #διαφθορά, ακριβή #ενέργεια, απαξίωση υπαίθρου. Ειμαστε μαζί τους. Τώρα στο #Στρασβούργο και το ΣΚ στα #μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. pic.twitter.com/ydRUwxQO23 — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 17, 2025

Και έδωσε νέο ραντεβού στα μπλόκα. «Θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά εδώ, στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και σε όλη τη περιφέρεια και, το Σαββατοκύριακο, στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Για αξιοπρεπείς αγρότες, για αξιοπρεπή εισοδήματα, για αξιοπρεπή πρωτογενή τομέα».

Διαβάστε επίσης

Ο Φάμελλος διαψεύδει ότι διαφώνησε ο Πολάκης για διαγραφή Παππά – Τι είπε για κόμμα Τσίπρα, κάλεσμα σε ΠΑΣΟΚ, όχι σε Ζωή, Βαρουφάκη

Όταν η Έλενα Ακρίτα αποθέωνε Παππά: «Έτσι ρε Νίκο, έτσι, σαν πρόκες οι λέξεις…»

Καμμένος στηρίζει Καρυστιανού: Σε πολεμάνε γιατι σε φοβούνται