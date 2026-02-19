search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 15:14

Κολωνάκι: Φυλάκιση 20 μηνών και αφαίρεση διπλώματος στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και τράκαρε 5 αυτοκίνητα

19.02.2026 15:14
kolwnaki_troxaio

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης, επιβλήθηκαν σε τραγουδίστρια που ενεπλάκη σε τροχαίο με πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη καλλιτέχνιδα, μέλος γνωστού συγκροτήματος, κρίθηκε ένοχη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ επιπλέον αποφάσισε την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα τριών μηνών. Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε κατέγραψε τιμή 0,83 mg/l.

«Έχασα τον έλεγχο επειδή ένιωσα έναν δυνατό πόνο στο στομάχι»

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη δήλωσε μετανιωμένη και ζήτησε συγγνώμη για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε. Ανέφερε ότι εργάζεται ως δασκάλα tai chi και ισχυρίστηκε πως δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι ήταν νηστική.

«Είχα πάει για ποτό με την παρέα μου από το Γκάζι στο Κολωνάκι. Ήμουν νηστική. Ήπια μόνο ένα ποτό. Έχασα τον έλεγχο επειδή ένιωσα έναν δυνατό πόνο στο στομάχι. Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο, ζητώ συγγνώμη», είπε στην απολογία της με την πρόεδρο του δικαστηρίου να επισημαίνει πως η κατανάλωση φαγητού δεν επηρεάζει την τιμή αλκοόλ στο αίμα και να προσθέτει, «μην μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό».

Παράλληλα, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

«Ελ. Βενιζέλος»: Τεχνικό πρόβλημα σε ραντάρ – Αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

VIOLANTA_FOTIA_EKRIXI
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

prigipas-andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 16:52
tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Το Σάββατο 21/2 οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων

kanali agapis kerkyra – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εκτεταμένη διάβρωση στο «Κανάλι της Αγάπης» – Επιχειρήσεις κρέμονται στον αέρα (Video)

ydra-23423
LIFESTYLE

Σε «πυρετό» Χόλιγουντ η Ύδρα: Έφτασε στο κοσμοπολίτικο νησί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του

1 / 3