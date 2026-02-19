Κολωνάκι: Φυλάκιση 20 μηνών και αφαίρεση διπλώματος στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και τράκαρε 5 αυτοκίνητα

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, καθώς και στέρηση της άδειας οδήγησης, επιβλήθηκαν σε τραγουδίστρια που ενεπλάκη σε τροχαίο με πέντε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Η 36χρονη καλλιτέχνιδα, μέλος γνωστού συγκροτήματος, κρίθηκε ένοχη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ επιπλέον αποφάσισε την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα τριών μηνών. Η καταδίκη αφορά τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε κατέγραψε τιμή 0,83 mg/l.

«Έχασα τον έλεγχο επειδή ένιωσα έναν δυνατό πόνο στο στομάχι»

Κατά την παρουσία της στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη δήλωσε μετανιωμένη και ζήτησε συγγνώμη για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε. Ανέφερε ότι εργάζεται ως δασκάλα tai chi και ισχυρίστηκε πως δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι ήταν νηστική.

«Είχα πάει για ποτό με την παρέα μου από το Γκάζι στο Κολωνάκι. Ήμουν νηστική. Ήπια μόνο ένα ποτό. Έχασα τον έλεγχο επειδή ένιωσα έναν δυνατό πόνο στο στομάχι. Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα κανέναν άνθρωπο, ζητώ συγγνώμη», είπε στην απολογία της με την πρόεδρο του δικαστηρίου να επισημαίνει πως η κατανάλωση φαγητού δεν επηρεάζει την τιμή αλκοόλ στο αίμα και να προσθέτει, «μην μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό».

Παράλληλα, ενημέρωσε το δικαστήριο ότι έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των ΙΧ που υπέστησαν ζημιές από τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

«Ελ. Βενιζέλος»: Τεχνικό πρόβλημα σε ραντάρ – Αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές