Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

Προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων είναι ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοποιίας «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτη.

Ο ίδιος στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως οι εγκαταστάσεις υγραερίου είχαν πρόβλημα και επέρριψε τις ευθύνες στους συνεργάτες του, λέγοντας ότι τους εμπιστευόταν κι ότι εκείνος δεν είχε τεχνικές γνώσεις.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025 είχε λάβει πρόταση 32.000 ευρώ από εταιρεία «Energy» για την αλλαγή των εγκαταστάσεων υγραερίου.

Στην πρόταση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

η απόσταση δεξαμενών δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία

δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία το υλικό κατασκευής δικτύου δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτη απέρριψε την πρόταση, κρίνοντας ότι η τιμή είναι υψηλή. Η εταιρεία κατέθεσε νέα πρόταση για βελτίωση του δικτύου υγραερίου έναντι 22.000 ευρώ αλλά ο Τζιωρτζιώτης επέλεξε να μην κάνει το παραμικρό.

Έξι μήνες αργότερα συνέβη η έκρηξη, που παρέσυρε στον θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Η αναφορά στον Παπαστεργίου

Στην απολογία του αναφέρθηκε και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τονίζει πως «ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Ειδικότερα, ανέφερε:

«Σε ειδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ , που κέκτηται τα εκ των άνω διατάξεων του νόμου απαραίτητα προσόντα και εν προκειμένω -δια τα εν θέματι ζητήματα της κατηγορίας κατά το άνω σκέλος και χρονικά διαστήματα- τον Παπαστεργίου Δημήτριο, κάτοικο Τρικάλων και ήδη Αθηνών και αυτός ενήργησε ως προκύπτει εκ των δημοσίων εγγράφων και τα οποία τελούν σε γνώση σας και υπάρχουν στην δικογραφια, παν τι αφορόν στην ειδικότητά του, μεταξύ δε, άλλων και στα εξής, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά:

1. Στην έκδοση αδείας 339/2007 όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις.

2. Στην επίβλεψη στα πλαίσια της άνω άδειας για τα άνω και δη για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου την είχε ο ίδιος επί των υπό του ιδίου εκδοθέντων μελετών.

3. Στην αναθεώρηση της άνω άδειας στην 19/09/2011 όπου κατά τα ανω ομοίως συνέταξε και εκπόνησε και επίβλεψε τα άνω επακριβώς.

4. Εξέδωσε κατά τα άνω και υπό των εγγράφων του και δηλώσεων του και μελετών του, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πυροπροστασίας εκ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (και το από 28/06/2011 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας), ως προκύπτει εκ των φακέλων α) υπ αριθμ. αα ΠΥ 818 γ/07 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων και β) αα ΠΥ 818 δ/2011 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων.

5. Την 13.9.2007 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης της εταιρείας υπ΄αριθμ. ΤΒ/Φ14.965Δ/1384 ισχύος μέχρι 13.09.2010

6. Την 30.06.2011 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά κτιριακής διαρρύθμισης της εταιρείας υπ΄αριθμ. ΔΑ/Φ14.965/445.

7. Παν τι απαιτούμενο κατά το νόμο και τα ειδικά καθήκοντα και γνώσης του εκ της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητας του κατά τα άνω.

Ήτοι ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Τι απαντά ο υπουργός

Πάντως, από την πλευρά του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνεργάτες του επισημαίνουν ότι πέραν από την εργασία του το 2007 στο αρχικό στάδιο ο Δημήτρης Παπαστεργίου δεν είναι απολύτως καμία σχέση ή εμπλοκή με την κατασκευή του έργου.

Σημειώνουν «το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας» και προσθέτουν ότι ο αρμόδιος για την εγκατάσταση υγραερίου και οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης φέρουν την ευθύνη των κατασκευών και εγκαταστάσεων.

Οι συνεργάτες του κ. Παπαστεργίου σπεύδουν να τονίσουν ότι η ονομαστική αναφορά στον ίδιο από τον Κ. Τζιωρτζιώτη έγινε στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

Νομική αντεπίθεση από τις οικογένειες των θυμάτων – Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής