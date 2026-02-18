«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

Σοκάρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και στους σωλήνες στους οποίους βρέθηκε η μοιραία διαρροή προπανίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα, ενώ όπως επισημαίνεται «οι μοιραίες σωληνώσεις εμφάνιζαν διάβρωση».

Όσον αφορά στο υπόγειο στο οποίο συγκεντρώθηκε το προπάνιο με αποτέλεσμα την φονική έκρηξη και την φωτιά βρέθηκε πως δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

«Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω ενέργειες διάνοιξης των οπών και την εμφάνιση οσμής υγραερίου σε όλο το μήκος της διαδρομής από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο τεκμηριώνεται πλήρως η διαρροή και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αυτού στη διαλαμβανόμενη αυτή διαδρομή με συσσώρευση του στο υπόγειο του κτιρίου 2, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη», αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Η οσμή υγραερίου

Η οσμή υγραερίου ήταν αντιληπτή ακόμα και κατά τη διάρκεια των εργασιών που έκανε η Πυροσβεστική στα συντρίμμια του κτιρίου μετά την φωτιά ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Η εν λόγω οσμή είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα» δηλώνεται στο πόρισμα.

Όπως αναφέρει το πόρισμα οι περισσσότεροι εργαζόμενοι στο κτήριο 2/πτέρυγα Β αναφέρουν πως το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το περιστατικό είχαν αντιληφθεί επανειλημμένα την οσμή του υγραερίου «η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στο χώρο των τουαλετών του κτηρίου 2 και στο χώρο της λάντζας».

Μάλιστα, η οσμή είχε αναφερθεί σε ανώτερα στελέχη όπως οι προϊστάμενοι, αλλά δεν λήφθηκαν μέτρα ενώ «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές».

Το πόρισμα τονίζει πως θα μπορούσε να υπάρχει ειδοποίηση για τη διαρροή καθώς «υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάννα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει το κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής».

