search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 17:12

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

18.02.2026 17:12
trikala-violanta-3456

Σοκάρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες.

Τα στελέχη της Πυροσβεστικής εντόπισαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και στους σωλήνες στους οποίους βρέθηκε η μοιραία διαρροή προπανίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα, ενώ όπως επισημαίνεται «οι μοιραίες σωληνώσεις εμφάνιζαν διάβρωση».

Όσον αφορά στο υπόγειο στο οποίο συγκεντρώθηκε το προπάνιο με αποτέλεσμα την φονική έκρηξη και την φωτιά βρέθηκε πως δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

«Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω ενέργειες διάνοιξης των οπών και την εμφάνιση οσμής υγραερίου σε όλο το μήκος της διαδρομής από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο τεκμηριώνεται πλήρως η διαρροή και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αυτού στη διαλαμβανόμενη αυτή διαδρομή με συσσώρευση του στο υπόγειο του κτιρίου 2, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη», αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Η οσμή υγραερίου

Η οσμή υγραερίου ήταν αντιληπτή ακόμα και κατά τη διάρκεια των εργασιών που έκανε η Πυροσβεστική στα συντρίμμια του κτιρίου μετά την φωτιά ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Η εν λόγω οσμή είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα» δηλώνεται στο πόρισμα.

Όπως αναφέρει το πόρισμα οι περισσσότεροι εργαζόμενοι στο κτήριο 2/πτέρυγα Β αναφέρουν πως το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το περιστατικό είχαν αντιληφθεί επανειλημμένα την οσμή του υγραερίου «η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στο χώρο των τουαλετών του κτηρίου 2 και στο χώρο της λάντζας».

Μάλιστα, η οσμή είχε αναφερθεί σε ανώτερα στελέχη όπως οι προϊστάμενοι, αλλά δεν λήφθηκαν μέτρα ενώ «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές».

Το πόρισμα τονίζει πως θα μπορούσε να υπάρχει ειδοποίηση για τη διαρροή καθώς «υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάννα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει το κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής».

20260211_20281381Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης – Διήμερο πένθος στη Νομική του ΑΠΘ

Kαιρός: «Έρχεται ψυχρό μέτωπο που θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς» – Πού θα βρέξει, πώς θα πετάξουμε χαρταετό

Οργή για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μπροστά σε νωπούς τάφους – «Μπορούσε να είναι ο δικός τους», ξέσπασε ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:18
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

1 / 3