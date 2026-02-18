Οργή για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα μπροστά σε νωπούς τάφους – «Μπορούσε να είναι ο δικός τους», ξέσπασε ο γιος εργάτριας που σκοτώθηκε

Πλήθος αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι «αυθόρμητες» συγκεντρώσεις μερίδας εργαζομένων του εργοστασίου «Βιολάντα» υπέρ του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη έξω από την αστυνομική διεύθυνση και το Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων με στόχο να τον υποστηρίξουν, καθώς διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Την ώρα της απολογίας του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, αίσθηση προκάλεσε η συγκέντρωση συμπαράστασης στον κατηγορούμενο που οργανώθηκε από εργαζόμενους της «Βιολάντα» έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων. Με πανό που έγραφε «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» δεκάδες εργαζόμενοι της επιχείρησης εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Οι ίδιοι βρέθηκαν και χθες, με τον ιδιοκτήτη να λαμβάνει προθεσμία για να απολογηθεί και σήμερα. Χωρίς ντροπή.

Όπως όμως κατήγγειλε χθες το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, οι συγκεντρώσεις υποστήριξης μόνο αυθόρμητες δεν είναι αλλά αντιθέτως έγιναν κατόπιν πιέσεων της διοίκησης του εργοστασίου. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια δεν πληρώνονταν υπερωρίες, νυχτερινά ή αργίες.

Πάντως, οι πιέσεις που φαίνεται ότι δέχονται οι εργαζόμενοι της Βιολάντα πρέπει να είναι ασφυκτικές καθώς, σύμφωνα με το trikalavoice, 256 συνολικά εργαζόμενοι υπογράφουν ανακοίνωση στήριξης του Κώστα Τζιωρτζιώτη. Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι τους έχει στηρίξει ως εργοδότης και η εικόνα που έχει παρουσιαστεί δημόσια «δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Στον απόηχο των συγκεντρώσεων των υποστηρικτών του ιδιοκτήτη, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους το μοιραίο βράδυ, έδωσε τη δική του απάντηση με ανάρτηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το STAR, αναφέρει:

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδυνή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο.

Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων.

Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσος διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες.

Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ‘κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους κι απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».

Περαστική απασφάλισε

Ήδη χθες απασφάλισε μια γυναίκα, αγανακτισμένη από το θέαμα όσων συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια των Τρικάλων για να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα.

Η γυναίκα, καθώς περνούσε έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων και είδε τη σκηνή των επευφημιών, στάθηκε με το αυτοκίνητό της και άρχισε να διαμαρτύρεται προς αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

«Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας». Η γυναίκα πρόσθεσε: «Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές».

Το περιστατικό έγινε γνωστό με ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες»

Η Κυρία Στέλλα με περίσσιο θάρρος και έκανε την διαφορά. Και αυτά είναι τα δικά της λόγια

“Εν θερμώ

Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές”».

Ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης βρέθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στο οποίο θα καταδεικνύεται ευθύνη στους υπογράφοντες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του επιχειρηματία, πρόκειται να αναφερθούν σε μηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007, ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2026, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. Για όλα αυτά φέρεται οι δικηγόροι θα αντικρούσουν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είτε δεν γνώριζε είτε είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθαν τρία ακόμη αποκαλυπτικά βίντεο-ντοκουμέντα, που καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, όπως και η μαρτυρία του φύλακα που έκανε περιπολία πέντε μόλις μέτρα μακριά από τις δεξαμενές.

Τα βίντεο καταγράφουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει», γεγονός που καταδεικνύει το τεράστιο ενεργειακό φορτίο της εκτόνωσης.

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών. Η ακρίβεια της ώρας που καταγράφουν οι κάμερες επιβεβαιώθηκε από την Πυροσβεστική, η οποία συνεχίζει να εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του φύλακα ο οποίος σώθηκε από θαύμα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο φύλακας πραγματοποιούσε περιπολία με φακό σε απόσταση αναπνοής από τις δεξαμενές υγραερίου τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος περιέγραψε στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πως το ωστικό κύμα τον εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου, ενώ δευτερόλεπτα μετά άκουσε φωνές να καλούν σε βοήθεια από τον χώρο της παραγωγής και της συσκευασίας, όπου είχε ήδη ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Καταθέσεις-φωτιά

Στο μεταξύ, καταθέσεις «φωτιά» περιλαμβάνονται στην ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την έκρηξη.

Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα είπαν οι εργαζόμενοι.



Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Ο υδραυλικός για το προπάνιο… χωρίς πτυχίο

Εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει ένα μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στο χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων.

Η έρευνα συνεχίζεται πλέον σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα από τα οποία έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα στους Ταξιάρχες Φαρκαδόνας Τρικάλων, η οποία παραμένει κλειστή, ο ιδιοκτήτης καλείται πλέον να καταθέσει πλήρη φάκελο με πιστοποιημένες άδειες δεξαμενών και έγγραφα πυρασφάλειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, η επιχείρηση θα παραμείνει σφραγισμένη, ενώ ενδέχεται να ανοίξει νέος κύκλος δικογραφίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.