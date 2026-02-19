Βιολάντα: Αδιάσειστα τα στοιχεία, αλλά ο Τζιωρτζιώτης «δεν γνώριζε» – Ρίχνει τις ευθύνες στους άλλους και καταθέτει έφεση για την προφυλάκισή του

Εφεση κατά της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του εντολέα του, με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, καταθέτει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος και να έχει καταλογισμό για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στην ιδιοκτησία του.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης έχει οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής, ενώ κάνει εκτενή αναφορά και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε για τον κίνδυνο που υπήρχε στο εργοστάσιό του. Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και υποστήριξε ότι άφηνε τα παιδιά του να παίζουν στον χώρο.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό. Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Η εισαγγελέας στην υπόθεση, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων Ευτυχία Μελετοπούλου ήταν η πρώτη που ζήτησε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για να συμφωνήσει μαζί της ο ανακριτής και να προχωρήσει η διαδικασία για την προφυλάκιση του.

Πλέον, μόλις η υπεράσπιση πάρει τα σχετικά έγγραφα από τις πραγματογνωμοσύνες, θα προχωρήσει στην έφεση της προφυλάκισης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι ο ίδιος γνώριζε για την μυρωδιά, καθώς του το είχαν μεταφέρει, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει ποτέ στα αυτιά του, παρά τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.

Στην απολογία του, φέρεται να είπε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Η αναφορά στον Παπαστεργίου

Στην απολογία του, αναφερόμενος στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τονίζει πως «ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Ειδικότερα, ανέφερε:

«Σε ειδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ , που κέκτηται τα εκ των άνω διατάξεων του νόμου απαραίτητα προσόντα και εν προκειμένω -δια τα εν θέματι ζητήματα της κατηγορίας κατά το άνω σκέλος και χρονικά διαστήματα- τον Παπαστεργίου Δημήτριο, κάτοικο Τρικάλων και ήδη Αθηνών και αυτός ενήργησε ως προκύπτει εκ των δημοσίων εγγράφων και τα οποία τελούν σε γνώση σας και υπάρχουν στην δικογραφια, παν τι αφορόν στην ειδικότητά του, μεταξύ δε, άλλων και στα εξής, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά:

1. Στην έκδοση αδείας 339/2007 όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις.

2. Στην επίβλεψη στα πλαίσια της άνω άδειας για τα άνω και δη για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου την είχε ο ίδιος επί των υπό του ιδίου εκδοθέντων μελετών.

3. Στην αναθεώρηση της άνω άδειας στην 19/09/2011 όπου κατά τα ανω ομοίως συνέταξε και εκπόνησε και επίβλεψε τα άνω επακριβώς.

4. Εξέδωσε κατά τα άνω και υπό των εγγράφων του και δηλώσεων του και μελετών του, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πυροπροστασίας εκ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (και το από 28/06/2011 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας), ως προκύπτει εκ των φακέλων α) υπ αριθμ. αα ΠΥ 818 γ/07 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων και β) αα ΠΥ 818 δ/2011 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων.

5. Την 13.9.2007 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης της εταιρείας υπ΄αριθμ. ΤΒ/Φ14.965Δ/1384 ισχύος μέχρι 13.09.2010

6. Την 30.06.2011 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά κτιριακής διαρρύθμισης της εταιρείας υπ΄αριθμ. ΔΑ/Φ14.965/445.

7. Παν τι απαιτούμενο κατά το νόμο και τα ειδικά καθήκοντα και γνώσης του εκ της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητας του κατά τα άνω.

Ήτοι ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Προχειρότητα και σοβαρές παραλείψεις

Πάντως, την ίδια ώρα, οι εμπειρογνώμονες εντοπίζουν σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας.

Η προχειρότητα στην λειτουργία των δεξαμενών αποτυπώνεται και στις αντιφατικές εκθέσεις των αρμόδιων μελετητών, με τον έναν να τις αποτυπώνει κανονικά στις μελέτες του και των άλλων να τις θεωρεί ανενεργές. «Είχα αποτυπώσει δύο υπέργειες δεξαμενές στο πίσω μέρος της επιχείρησης, οι οποίες ήταν λειτουργικές. Γνωρίζω ότι οι δύο υπέργειες δεξαμενές τροφοδοτούσαν τους φούρνους του κτηρίου στο οποίο έγινε το συμβάν με καύσιμο, χωρίς να γνωρίζω το είδος του», κατέθεσε πολιτικός μηχανικός.

«Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές», ανέφερε από την πλευρά του ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όμως, φέρεται να δήλωσε προφορικά στα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού ότι υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων αντιστοίχως, περιείχαν προπάνιο.

Διαβάστε επίσης:

Κολωνάκι: Φυλάκιση 20 μηνών και αφαίρεση διπλώματος στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και τράκαρε 5 αυτοκίνητα

«Στο ίδιο έργο θεατές»: Τεχνικό πρόβλημα σε ραντάρ στο Ελ. Βενιζέλος, καθυστερήσεις στις πτήσεις – Kαταγγελία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό