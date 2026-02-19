Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων, προσφυγές καταθέτουν οι συγγενείς 

Για το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, προγραμματίστηκαν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η πρώτη αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού, και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Πέζα και θα γίνει στην Πυλαία.

Οι σχετικές διαδικασίες δρομολογήθηκαν κατόπιν αποφάσεων των αρμόδιων αστυνομικών τμημάτων στις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκταφές.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί τρίτη εκταφή για τις 25 Φεβρουαρίου και τέταρτη για τις 3 Μαρτίου.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να καθοριστεί και η ημερομηνία για την εκταφή πέμπτου θύματος.

Πάντως, οι συγγενείς των θυμάτων σκοπεύουν να καταθέσουν το πρωί της Παρασκευής προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Εάν γίνει η προσφυγή τότε θα «παγώσει» η εντολή για τις εκταφές.

