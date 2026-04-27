Δίκη Τέμπη: Διακόπτεται για 30 μέρες για εργασίες ανακατασκευής και επειδή δεν (φαίνεται να) έχει… πολεοδομική άδεια η αίθουσα  

Σχεδόν σε παρωδία εξαιτίας των παραλείψεων από την πλευρά της Πολιτείας εξελίσσεται η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας και ενώ η ένταση ήταν τεράστια, λόγω των αντιδικιών για την στάση του Δημοσίου στη δίκη – αποκαλύφθηκε ότι η ακροαματική διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί στο συγκεκριμένο χώρο, εάν δεν υπάρξουν αρκετά εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, αλλά και η διευθέτηση με την… πολεοδομική άδεια.

Επισήμως ο λόγος που γίνεται η διακοπή είναι για το πρώτο (εργασίες), όμως ανεπισήμως, οι συγγενείς και οι συνήγοροι αντιλαμβάνονται ως εξίσου κρίσιμο και το δεύτερο.

Άλλωστε, ότι δεν υπήρξε εξαρχής η πρόνοια να έχουν τηρηθεί όλα τα τυπικά με την άδεια χρήσης της αίθουσας, ήταν γνωστό από την περασμένη εβδομάδα.

Αλλά ότι θα χρειαστεί διακοπή ενός μήνα για να διευθετηθούν όλα τα απαραίτητα, κατέστη ουσιαστικά δεδομένη στη σημερινή συνεδρίαση όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι μετά την αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει ξανά η δίκη σε 30 μέρες!

Σημειωτέον ότι μετά το χαμό που προκλήθηκε από την πρώτη μέρα για την καταλληλότητα της αίθουσας, πολλοί συγγενείς κατέφυγαν αρμοδίως ζητώντας υπηρεσιακές απαντήσεις για την πολεοδομική αρτιότητα και τις άδειες του κτηρίου.

Γι’ αυτό και η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει (και τι δεν έχει) συμβεί. Ωστόσο και παρά το χαρακτήρα του επείγοντος δεν υπάρχει ακόμα κάποιο αποτέλεσμα από την εξέταση αυτή.

Φαίνεται πάντως ότι δεν είχαν γίνει όλα τα σχετικά και προβλεπόμενα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε φροντίσει ώστε ο χώρος να έχει άδεια χρήσης για δικαστική αίθουσα! Και σε κάθε περίπτωση δεν διασφάλισε την πρακτική καταλληλλότητα της αίθουσας, εξ ου και είναι αναγκαίες οι νέες εργασίες.

Η ανακοίνωση της προέδρου για συνεδρίαση ξανά σε 30 μέρες «χάθηκε» – εντέχνως ίσως – μέσα και με την επίκληση της έντασης που επικράτησε στη σημερινή διαδικασία.

Διακόπηκε μέσα σε ένταση η διαδικασία – Αντιδράσεις για τη στάση του Δημοσίου, μύδροι από Κωνσταντοπούλου

Nωρίτερα, διεκόπη για αύριο η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την αυριανή διαδικασία να «σφραγίζεται» από την προκλητική στάση του Δημοσίου, το οποίο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 κατηγορούμενους.

Η δήλωση είναι για ηθική βλάβη και στρέφεται κατά του σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, τουςσυναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και του τότε Προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας σιδηροδρόμων Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η στάση του Δημοσίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις: «Αν είναι δυνατόν, είναι πρόκληση», είπαν δικηγόροι οικογενειών θυμάτων, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς τόνισε ότι «μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι πρόκειται για προκλητική ενέργεια, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από πλευράς δικηγόρων των κατηγορουμένων και η δίκη διεκόπη για λίγο.

Εν τω μεταξύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε άλλη δικάσιμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Τελικά το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. «Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο» είπε η πρόεδρος η οποία μάλιστα λόγω της έντασης που επικρατούσε στην αίθουσα είπε ότι «αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω». Επίσης, λίγο πριν διακόψει τη δίκη ανέφερε ότι «η επόμενη δικάσιμος θα είναι σε 30 ημέρες».

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός για σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης κατά τη διάρκεια μεταγωγής

Κλάταρε η πλατφόρμα για τον Κοινωνικό Τουρισμό: «Δεχτήκαμε πάνω από 1 εκατ. κλήσεις, δεν ανταποκρίθηκε το σύστημα»

Κλείνει (ξανά) για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης – Αποκλείει επέκταση ωραρίου μετά τις 23.00 ο Ταχιάος













