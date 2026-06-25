Φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στα Γρεβενά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Αβγό» στον ορεινό όγκο της Βάλια Κάλντα του Δήμου Γρεβενών, σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα. Παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες και υποδομές. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
Διαβάστε επίσης:
Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 67χρονος οικοδόμος έπεσε από τρία μέτρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από «καρτέρι» του 26χρονου ληστή σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ
Φορτηγό στην Αττική Οδό τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος της Ανθούσας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.