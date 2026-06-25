Φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στα Γρεβενά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη θέση «Αβγό» στον ορεινό όγκο της Βάλια Κάλντα του Δήμου Γρεβενών, σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα. Παράλληλα σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες και υποδομές. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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