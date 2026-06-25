search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 18:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 18:19

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

25.06.2026 18:19
LAGOKEFALOS NEW

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επίσημα στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου.

Για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Πρόκειται για την υψηλότερη αμοιβή που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ψάρι «απειλή».

Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους.

Η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου.

Θα καούν τα ψάρια που θα αλλιευτούν

Σε ό,τι αφορά το λαγοκέφαλο, η πιλοτική δράση (σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους) αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται.

Λόγω της ακραίας τοξικότητας που έχει το κρέας του ψαριού, έχει κριθεί επιβεβλημένη η καύση της βιομάζας που θα συλλέγεται, σε υψικαμίνους, ενώ ένα μέρος της θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε ελληνικούς ερευνητικούς φορείς οι οποίοι και ερευνούν, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Lagomeal, τρόπους διαχείρισης του ξενικού ψαριού. Το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δημόκριτος και άλλοι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς, έχουν βρει τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από τον λαγοκέφαλο.

Διαβάστε επίσης

Λαγοκέφαλοι: Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι η άγρια πανίδα, αλλά ο… άνθρωπος – Μία ανάρτηση γροθιά για τη μεγάλη «παρεξήγηση»  

Λαγοκέφαλος και Μάχη της Μεσογείου: Γιατί η Caretta caretta είναι ο καλύτερος θηρευτής με την ανοσία της στις νευροτοξίνες

Η iSea ξεκαθαρίζει για τους λαγοκέφαλους: Αδικαιολόγητος ο πανικός, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επιθέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LAGOKEFALOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Μουντιάλ μυθοπλασίας στην τηλεθέαση της Τετάρτης (24/6)

esperino mitilini 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ο Ηπειρώτης που, 46 χρόνια μετά, κατάφερε να τελειώσει το εσπερινό σχολείο στη Μυτιλήνη και θα είναι φοιτητής

peiraios_0406_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς – Κατώτατος μισθός στα 1.700 και αυξήσεις σε όλους ως 305 ευρώ

venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους σεισμούς – Βιβλική καταστροφή, αγωνιώδεις έρευνες διάσωσης και ανάσυρση νεκρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

cakemilo_nutela
CUCINA POVERA

Κέικ μήλου με νουτέλα

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 18:29
LAGOKEFALOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

Μουντιάλ μυθοπλασίας στην τηλεθέαση της Τετάρτης (24/6)

esperino mitilini 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Ο Ηπειρώτης που, 46 χρόνια μετά, κατάφερε να τελειώσει το εσπερινό σχολείο στη Μυτιλήνη και θα είναι φοιτητής

1 / 3