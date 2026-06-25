Η κυβέρνηση επικηρύσσει τον λαγοκέφαλο: 5,33 ευρώ το κιλό για το ψάρι «απειλή»

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επίσημα στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου.

Για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που αλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Πρόκειται για την υψηλότερη αμοιβή που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ψάρι «απειλή».

Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων, που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους.

Η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως ο λαγοκέφαλος, που απειλούν τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και το θαλάσσιο οικοοσύστημα, αλλά και το κόστος των καυσίμων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλα ζητήματα του κλάδου.

Θα καούν τα ψάρια που θα αλλιευτούν

Σε ό,τι αφορά το λαγοκέφαλο, η πιλοτική δράση (σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο με ευρωπαϊκούς πόρους) αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων το οποίο περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, την καταγραφή των συλλήψεων, τον εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται το είδος, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τη δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται.

Λόγω της ακραίας τοξικότητας που έχει το κρέας του ψαριού, έχει κριθεί επιβεβλημένη η καύση της βιομάζας που θα συλλέγεται, σε υψικαμίνους, ενώ ένα μέρος της θα συνεχίσει να κατευθύνεται σε ελληνικούς ερευνητικούς φορείς οι οποίοι και ερευνούν, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Lagomeal, τρόπους διαχείρισης του ξενικού ψαριού. Το ΕΛΚΕΘΕ, ο Δημόκριτος και άλλοι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς, έχουν βρει τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί ασφαλές ιχθυάλευρο από τον λαγοκέφαλο.

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