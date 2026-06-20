Λογοκέφαλοι: Γιατί ο κίνδυνος δεν είναι η άγρια πανίδα, αλλά ο… άνθρωπος – Μία ανάρτηση γροθιά για τη μεγάλη «παρεξήγηση»   

Αν και εντοπίζει το κύριο πρόβλημα με τον θόρυβο για τους λαγοκέφαλους, στο πώς παρουσιάζεται το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης, ο διαχειριστής της σελίδας Weather Analysis Greece στο Facebook, Φωκίων Χωρινός, δίνει τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και αναδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι τα… ψάρια ή η άγρια πανίδα, αλλά οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Και μάλλον δεν έχει άδικο.

Σε κάθε περίπτωση έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ακόμα και για παιδαγωγικούς λόγους τα όσα γράφει:

«Τα ΜΜΕ, έχουν έναν κατά κύριο λόγο στόχο: Να σπείρουν τον φόβο, τον αρνητικό εντυπωσιασμό. Από εκεί πηγάζει και η παράνοια των τελευταίων 24ωρων για τους λαγοκέφαλους. Έχοντας αμέτρητες ώρες βυθού και με την όποια εμπειρία έχω στα ψάρια, θα σας πω τα εξής. Η πιθανότητα, η συντριπτική πλειοψηφία από όσους διαβάζετε τώρα αυτές τις γραμμές, να συναντήσετε λαγοκέφαλο – και μάλιστα πολλών κιλών- είναι μάλλον μηδενική. Η δε πιθανότητα αυτός να έρθει και να σας δαγκώσει, αν δεν τον πειράξετε, είναι μηδενική.

Κυκλοφορεί ένα βίντεο αρκετά παλιό, που μια ελαφρόμυαλη επέλεξε να κάνει petting σε ένα πλάσμα το οποίο δεν είχε δει ποτέ ξανά στη ζωή της. Ακολούθησε το αναμενόμενο. Ο χρυσός κανόνας της φύσης, τον οποίο όλοι οι κάτοικοι των πόλεων αγνοούν: Δεν πλησιάζουμε / αγγίζουμε την άγρια πανίδα, ειδικά αν δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Είναι και αυτό ένα άγριο ζώο, και για αυτό ακριβώς λέγονται άγρια: Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο αυτό έγινε viralκαι λανσαρίστηκε παντού, με ένα περιτύλιγμα τρόμου και χάους.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι στις θάλασσες το καλοκαίρι, είναι οι χιλιάδες τουρίστες που κατεβαίνουν από τα Καρπάθια και το κράτος τους δίνει το δικαίωμα να χειρίζονται μηχανοκίνητα σκάφη με μια Υ/Δ, οι πραγματικοί κίνδυνοι είναι ο άναρχος υπερτουρισμός που έχει βουλιάξει τα πάντα εδώ και λίγα χρόνια με αποτέλεσμα κάθε βδομάδα να σκάνε αποχετεύσεις και βιολογικοί, μετατρέποντας τις εκεί θάλασσες σε θανάσιμες υγειονομικές βόμβες για εβδομάδες και παράλληλα εξαντλώντας μέχρι οριακής γραμμής τα υδάτινα αποθέματα. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι το ότι κάθε χρόνο, οι ελεύθερες παραλίες γίνονται όλο και λιγότερες, οι περιφράξεις και οι μπάρες να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, εκεί που κάποτε είχε πεύκα και ρείκια, τώρα έχει σουίτες και γήπεδα γκολφ. Αν θέλετε λοιπόν οι δημοσιογράφοι να αναδείξτε κάτι, αυτά να προβάλλετε. Όχι ένα ψάρι που ζει στη… θάλασσα. Τολμάτε;

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