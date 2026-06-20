«Θρίλερ» με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Μου έδωσε τα χρήματα και έφυγε», λέει ο 43χρονος συλληφθέντας που την είδε τελευταίος (Video)

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, στην Κρήτη, την ώρα που ο ενοικιαστής της και τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή έχει συλληφθεί για δενδρύλλια κάνναβης τα οποία εντόπισαν οι Αρχές σε χωράφι.

«Της είπα ότι μπορούσε να με πληρώσει την επόμενη φορά, αλλά επέμενε να πάω εκείνη τη στιγμή»

Ο πρώτος εργάτης, τον οποίο η γυναίκα είχε καλέσει για να τον εξοφλήσει την ημέρα της εξαφάνισής της, στις 30 Μαΐου, περιγράφει στο «Τούνελ» όσα προηγήθηκαν.

«Την προηγούμενη ημέρα μού είχε πει ότι θα βρισκόταν στο σπίτι μέχρι τις πέντε το απόγευμα, γιατί μετά θα έπαιρνε το λεωφορείο για τα Χανιά. Γύρω στη μία με δύο το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να πάω αμέσως, γιατί θα έφευγε και μετά θα αργούσε να μου δώσει τα χρήματα. Της είπα πως δεν υπήρχε πρόβλημα και ότι θα μπορούσε να μου τα δώσει την επόμενη φορά που θα ερχόταν στο χωριό, όμως εκείνη επέμενε να πάω εκείνη τη στιγμή».

Ο μάρτυρας συνεχίζει λέγοντας ότι η 45χρονη εργαζόταν και νοίκιαζε σπίτι στα Χανιά, γι’ αυτό και δεν πήγαινε καθημερινά στο χωριό. «Μου έδωσε τα 60 ευρώ που μου όφειλε και ενημέρωσε και έναν άλλο συνάδελφό μου να περάσει για να πάρει τα χρήματά του και το εργόσημό του, επειδή θα καθυστερούσε να επιστρέψει. Εκείνος πήγε την ίδια ημέρα και του ζήτησε, μάλιστα, να της φέρει και μερικά αυγά, κάτι που έκανε. Εγώ τη συνάντησα έξω από το σπίτι. Μου έδωσε τα χρήματα και έφυγε. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω πού κατευθύνθηκε. Τις επόμενες κινήσεις της τις είδαν οι ενοικιαστές της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο δεύτερος άνθρωπος που την είδε ήταν ο σκοπιανός ενοικιαστής, που έχει συλληφθεί. «Κρατούσε δύο τσάντες. Η μία ήταν διάφανη και φαινόταν ότι μέσα είχε αυγά. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι, τις άφησε στον καναπέ, έμεινε για δύο με τρία λεπτά και στη συνέχεια έφυγε», έχει καταθέσει ο ίδιος. Μετά την τρίτη του κατάθεση στις Αρχές είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν ώσπου τον εντόπισαν οι Αρχές.

Στην εκπομπή μίλησε και ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης Λεβεντάκης, τον οποίο ο σκοπιανός ενοικιαστής κατηγορεί ότι τον απείλησαν με όπλα κουκουλοφόροι που έστειλε εκείνος.

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση»

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι. Μετά που αυτός εξαφανίστηκε και τώρα που εμφανίστηκε, περιμένω πάλι να δω την αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πάλι όλο το…».

Στην ερώτηση αν είχαν διαμάχη με τον ενοικιαστή ή ο ενοικιαστής με την αδερφή του, είπε ότι δεν είχαν προλάβει να γνωριστούν και ότι είχαν μιλήσει τρεις φορές όλες και όλες τηλεφωνικά. Όσο για τις κατηγορίες εναντίον του, ο αδερφός της 45χρονης πιστεύει ότι «είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου».

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι ο ενοικιαστής έχει κάνει κακό στην αδερφή του: «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή, που ίσως… Δεν ήταν και προγραμματισμένο, η αδερφή μου πήγε εκεί να κάνει κάποιον έλεγχο στο σπίτι. Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», αναρωτιέται.

Ο αδελφός της 45χρονης εξήγησε στην εκπομπή και τον λόγο για τον οποίο καθυστέρησε τόσο πολύ να δηλώσει την εξαφάνιση. Όπως είπε, βρισκόταν σε μετεγχειρητική περίοδο και δεν είχε δει την αδερφή του για περίπου 10 ημέρες. Την περίοδο που ο ίδιος βρίσκονταν στο νοσοκομείο δεν είχαν μιλήσει, ενώ πρόσθεσε πως δεν είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους.

«Κινδυνεύει η ζωή μου»

Ο ενοικιαστής από την πλευρά του, μιλώντας στο «Τούνελ» ισχυρίστηκε ότι κινδυνεύει η ζωή του και στην ερώτηση γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του απάντησε «από τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί χθες μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, έπειτα από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα».

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Όπως λέει ο ενοικιαστής:

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

«Η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα»

Ένα φαινομενικά ασήμαντο εύρημα μέσα στο πατρικό σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοείται από 30 Μαΐου, αποδεικνύεται κρίσιμο. Το «Τούνελ» εντόπισε την οικιακή βοηθό που είχε κληθεί να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της ύστερα από αίτημα του αδελφού της.

Η μαρτυρία της προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς αποκαλύπτει ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν βγαλμένη από την πρίζα, εντείνοντας τα αναπάντητα «γιατί» της υπόθεσης.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο» είπε η ίδια στη συνέχεια.

Η οικιακή βοηθός έμαθε, όπως είπε, για την εξαφάνιση της 45χρονης λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στον Ιούνιο, από τον αδελφό της: «Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί».

Η ίδια τονίζει ότι «όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν».

Πώς οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 43χρονο Σκοπιανό

Μεθοδικά και με απόλυτα στοχευμένες κινήσεις οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν το βράδυ της Παρασκευής να περάσουν χειροπέδες στον 43χρονο Σκοπιανό, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών εδώ και εβδομάδες.

Από τη δεύτερη κιόλας κατάθεσή του στην Ασφάλεια Χανίων, οι έμπειροι ερευνητές είχαν σχηματίσει την πεποίθηση ότι ο 43χρονος έκρυβε πολλά. Για τον λόγο αυτό, κάθε τους κίνηση ήταν απολύτως σχεδιασμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των αστυνομικών ήταν να τον αφήσουν να κινηθεί ελεύθερα, ελπίζοντας ότι ο ίδιος θα τους οδηγούσε στο σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται η 45χρονη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, κατά τις πολύωρες παραμονές του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, οι αστυνομικοί τον είχαν καλέσει επανειλημμένα για καταθέσεις και, όπως αναφέρουν πηγές, τον «κέρασαν» τρεις φορές καφέ, προσπαθώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον κάνουν είτε να αποκαλύψει στοιχεία είτε να τους οδηγήσει στην αγνοούμενη γυναίκα.

Όταν όμως ο 43χρονος αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη στήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από την ευρύτερη περιοχή και δεν άφησαν ούτε σπιθαμή γης χωρίς επιτήρηση.

Ενδεικτικό της πίεσης που ασκήθηκε είναι ότι ο αλλοδαπός δεν κατάφερε να απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί μέσα σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Ασφάλειας τον είχαν περικυκλώσει για περίπου μισή ώρα, χωρίς να επέμβουν αμέσως, καθώς τον άκουσαν να συνομιλεί με κάποιο πρόσωπο μέσω τηλεφώνου και περίμεναν να ολοκληρωθεί η κλήση, ευελπιστώντας ότι θα αντλήσουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Η κράτησή του δίνει πλέον στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές διαδικασίες και να επιχειρήσουν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, να τον «σπάσουν» ώστε να αποκαλύψει τι έχει συμβεί στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί μέσα στο σπίτι προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, καθώς και μία ακόμη κηλίδα στο σαλόνι, η οποία φέρεται να είχε καθαριστεί πρόχειρα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί και η σφουγγαρίστρα με την οποία εκτιμάται ότι επιχειρήθηκε να καθαριστεί ο χώρος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Παράλληλα εξετάζονται και κηλίδες αίματος μέσα στο αμάξι του Σκοπιανού.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Στόχος τους είναι να αποσπάσουν από τον 43χρονο κρίσιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεται η σορός της γυναίκας.

Σε περίπτωση που από τα εγκληματολογικά ευρήματα και την εξέλιξη των ερευνών προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία από τον ίδιο, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να αξιολογούν συνεχώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

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