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20.06.2026 10:44

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος που έπεσε με μηχανή σε βράχια στα Πηγάδια

20.06.2026 10:44
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Ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σκοτώθηκε το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Πηγάδια Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, βυθίζοντας στη θλίψη την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός δικυκλιστής κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος. Η πρόσκρουση ήταν μοιραία για τον 25χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της εκτροπής της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση μετά το δυστύχημα, ενώ η είδηση του θανάτου του νεαρού οδηγού προκάλεσε μεγάλη θλίψη στα Πηγάδια Ξηρομέρου και την ευρύτερη περιοχή.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 11:22
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