Το «καρφί» του Γιαννούλη για τον Τσίπρα  

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, καθώς, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του «κανένας μόνος δεν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στον τόπο»

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών ο βουλευτής δήλωσε… προβληματισμένος από την στάση του Αλέξη Τσίπρα.

«Με προβληματίζει η στάση του Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν θεωρώ ότι συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του υψηλότερου στόχου, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

«Το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντούσε στο αίτημα των πολιτών να πορευθούμε όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τις ζωές μας.

Χωρίς τις απαραίτητες συγκλήσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα, πιστεύω ότι κανένας μόνος δεν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, στην πρώτη Κυριακή, όχι στην δεύτερη, για να αλλάξει η ζωή των πολιτών».

Μάλιστα, απαντώντας στην χθεσινή συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού που τόνισε ότι «δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα», ο κ. Γιαννούλης τόνισε:

«Οι εκλεγμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν είμαστε οι αποσυνάγωγοι της πολιτικής σκηνής. Δεν μπορώ να νιώσω ότι είμαι αποσυνάγωγος σε μια νέα προσπάθεια για την Αριστερά και την πρόοδο.

Οι κοινοβουλευτικές μας δράσεις, οι πολιτικές μας δράσεις, όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη» κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…

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