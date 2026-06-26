Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν τραβάει το posokanei.gr, παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές.
Παραμένοντας στη δημοσκόπηση της Real Polls, μια ερώτηση θα πρέπει να… πονοκεφαλιάσει την κυβέρνηση: στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια», το 39,9% ζητά ελέγχους και πρόστιμα στα καρτέλ, το 38,7% τάσσεται υπέρ της μείωσης φόρων και μόλις το 15,4% ζητά εργαλεία διαφάνειας και σύγκρισης τιμών.
Κοινώς, εργαλεία όπως το posokanei.gr δεν πείθουν και εν πάση περιπτώσει δεν κρίνονται ως βασικά όπλα στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρουμε αν – και τι – ακούνε στην κυβέρνηση…
Διαβάστε επίσης
Τάκης Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ
Τέλος στη δημόσια συνύπαρξη Καραμανλή – Σαμαρά; Πώς το Μαξίμου θέλει να σπάσει το μέτωπο, το άνοιγμα Μαρινάκη, αιχμές από Μπακογιάννη
Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.