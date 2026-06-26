search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2444
25/06/2026
26.06.2026 19:25

Δεν τραβάει το posokanei

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2444
25/06/2026
26.06.2026 19:25
SUPER_MARKET_FILE

Δεν τραβάει το posokanei.gr, παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές.

Παραμένοντας στη δημοσκόπηση της Real Polls, μια ερώτηση θα πρέπει να… πονοκεφαλιάσει την κυβέρνηση: στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια», το 39,9% ζητά ελέγχους και πρόστιμα στα καρτέλ, το 38,7% τάσσεται υπέρ της μείωσης φόρων και μόλις το 15,4% ζητά εργαλεία διαφάνειας και σύγκρισης τιμών.

Κοινώς, εργαλεία όπως το posokanei.gr δεν πείθουν και εν πάση περιπτώσει δεν κρίνονται ως βασικά όπλα στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρουμε αν – και τι – ακούνε στην κυβέρνηση…

Διαβάστε επίσης

Τάκης Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Τέλος στη δημόσια συνύπαρξη Καραμανλή – Σαμαρά; Πώς το Μαξίμου θέλει να σπάσει το μέτωπο, το άνοιγμα Μαρινάκη, αιχμές από Μπακογιάννη

Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση

karvouniaris new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι νταβατζήδες έχουν ήδη διαλέξει – Το πολιτικό πάρτι των συμφερόντων

keravnos syntrvani polonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Πολωνία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει συντριβάνι, ενώ δίπλα παίζουν παιδιά – Σοκαριστικό βίντεο

venezuela seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν 1.000 νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα – Εικόνες αποκάλυψης, μάχη με τον χρόνο για εγκλωβισμένους

georgia
ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας: Βουλευτές της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης πιάστηκαν στα χέρια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 20:49
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση οδήγησης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση

karvouniaris new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι νταβατζήδες έχουν ήδη διαλέξει – Το πολιτικό πάρτι των συμφερόντων

keravnos syntrvani polonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Πολωνία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει συντριβάνι, ενώ δίπλα παίζουν παιδιά – Σοκαριστικό βίντεο

1 / 3