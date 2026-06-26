Δεν τραβάει το posokanei.gr, παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές.

Παραμένοντας στη δημοσκόπηση της Real Polls, μια ερώτηση θα πρέπει να… πονοκεφαλιάσει την κυβέρνηση: στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια», το 39,9% ζητά ελέγχους και πρόστιμα στα καρτέλ, το 38,7% τάσσεται υπέρ της μείωσης φόρων και μόλις το 15,4% ζητά εργαλεία διαφάνειας και σύγκρισης τιμών.

Κοινώς, εργαλεία όπως το posokanei.gr δεν πείθουν και εν πάση περιπτώσει δεν κρίνονται ως βασικά όπλα στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Δεν ξέρουμε αν – και τι – ακούνε στην κυβέρνηση…

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