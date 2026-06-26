Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Σε… αγκάθι και μάλιστα μεγάλο εξελίσσεται για την κυβέρνηση η εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο σκάνδαλο Qatargate, καθώς το Βέλγιο εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του, παρότι στην «γαλάζια» παράταξη θεωρούν ότι η υπόθεση αυτή καθαυτή είναι αδύναμη νομικά.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με κομματικά στελέχη, έγκειται στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο πρώην Επίτροπος διαχειρίζεται την όλη υπόθεση: μετά τις αιχμές που άφησε για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χειρίστηκαν το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η βελγική δικαιοσύνη, χθες ο Δ. Αβραμόπουλος προχώρησε σε ακόμα πιο… δραστικά μέτρα, προσφεύγοντας στον Άρειο Πάγο για την ακύρωση του εντάλματος.

Στην προσφυγή του στην Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου ο βουλευτής Ηλείας – ο οποίος, σημειώνεται, είχε δηλώσει ότι θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας – αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος επισημαίνοντας ότι στο σχετικό έγγραφο δεν αναφέρονται όπως ρητά ορίζει ο νόμος, ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων που του αποδίδονται, ενώ θέτει ζήτημα αιτιολογίας της έκδοσης του εντάλματος υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα εξαιτίας του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.

Από την άλλη, πάντως, η κυβέρνηση πλέον είναι εμφανώς αμήχανη με τις εξελίξεις: ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο briefing, έσπευσε να εξηγήσει ότι «δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. Έρχεται το αίτημα στη κάθε χώρα, εν προκειμένω στην Ελλάδα, διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη συνέχεια, επειδή είναι βουλευτής, ο κ. Αβραμόπουλος διαβιβάζεται στη Βουλή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία. Ήδη ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του, άρα είναι κάτι που μπορούμε να το προεξοφλήσουμε και στη συνέχεια πηγαίνει στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει για την τύχη της υπόθεσης. Μέχρι τότε δεν υπάρχει καμία εκτέλεση του εντάλματος».

Όσον αφορά στην ουσία της υπόθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – αφού ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν είναι δικαστής – περιορίστηκε να πει ότι ο Δ. Αβραμόπουλος «έχει δώσει ο ίδιος τις εξηγήσεις που έχει δώσει και δημοσίως και είναι οι εξηγήσεις που έδωσε και πριν από 2,5 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει δώσει απαντήσεις», προσθέτοντας ότι «όσα έχει πει ο κ. Αβραμόπουλος και τώρα και πριν από 2,5 χρόνια ακούγονται και φαίνονται πειστικά», αν και για άλλη μια φορά τόνισε ότι «είναι αυτονόητο ότι όταν οι Αρχές ζητάνε κάτι, είτε οι ελληνικές είτε οι ευρωπαϊκές Αρχές, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο ως πολιτικοί αλλά συνολικά ως πολίτες», ενώ στο ερώτημα αν ο πρώην Επίτροπος θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές επανέλαβε απλώς ότι «η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, στο τέλος της ημέρας, αποτελεί μια απόφαση, για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, του πρωθυπουργού».

Όπως ανέφεραν «γαλάζιες» πηγές στο topontiki.gr, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η κυβέρνηση θα παρέχει τη «δέουσα» υποστήριξη στον Δ. Αβραμόπουλο και θα αποκρούει τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για διαγραφή του, με βάση και το… δεδικασμένο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για την Εύα Καϊλή. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ιδιωτικά ότι στην κυβέρνηση και στο κόμμα υπάρχει δυσφορία, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο πρώην Επίτροπος την όλη υπόθεση, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο τη χειρίζεται τώρα. Άλλωστε, σε Μαξίμου και Πειραιώς αναγνωρίζουν ότι άλλη μια υπόθεση με άρωμα σκανδάλου – και ειδικά σε μια περίοδο που γίνεται προσπάθεια ουσιαστικής ανάκαμψης – μόνο καλό δεν κάνει.

Μάλιστα, τα ίδια στελέχη επισημαίνουν ότι όσο τέτοιες υποθέσεις… σέρνονται, τόσο η αντιπολίτευση αποκτά «όπλα»: ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά. Είτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε οι υποκλοπές, είτε οι πολεοδομίες, είτε ακόμα και η ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου», προσθέτοντας ότι «όταν στο παρελθόν υπήρξε αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ανεστάλη η ιδιότητά της σε δύο λεπτά» και τονίζοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι η ΝΔ και ο πρωθυπουργός έχουν μια λογική πώς ό,τι και να γίνει δεν τους νοιάζει, αρκεί να διατηρήσουν τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής τους Ομάδας».

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