Η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» στην Εθνική Πινακοθήκη είχε μια έντονη γεύση της προεκλογικής αβεβαιότητας που διαπερνά τη γαλάζια παράταξη.

Το βλέμμα όλων στράφηκε στην πρώτη σειρά, εκεί όπου, έναν μήνα μετά την κοινή τους εμφάνιση της 26ης Μαΐου, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς βρέθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο. Με μία διαφορά όμως. Αυτή τη φορά δεν κάθισαν δίπλα.

Ο Κώστας Καραμανλής είχε στα δεξιά του τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο συνομίλησε επί ώρα, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς πιο μακριά έχοντας δίπλα του τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ. Και επειδή τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό φουντώνουν κανένας δεν είδε ως τυχαία τη χθεσινή απόσταση που είχε τη δική της βαρύτητα και τη δική της σημειολογία.

Προφανώς ο Κώστας Καραμανλής δεν σταμάτησε να επικοινωνεί με τον κύριο Σαμαρά. Και προφανώς ότι δεν κάθισαν μαζί, δε σημαίνει ρήξη. Σημαίνει όμως ότι ο κ. Καραμανλής, καθώς πυκνώνουν οι πληροφορίες για κόμμα Σαμαρά, δεν θέλησε χθες να είναι στην ίδια εικόνα με τον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς, ερωτηθείς κατά την άφιξή του για το νέο εγχείρημα, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και δεν απάντησε.

Χθες το Μαξίμου έδωσε το στίγμα του επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ακούγονται στο παρασκήνιο περί επικοινωνιών κυβερνητικών στελεχών με τον πρώην πρωθυπουργό, προκειμένου να λυθούν οι συγκρούσεις του παρελθόντος. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιφύλαξε για τον Κώστα Καραμανλή εξαιρετικά θερμά λόγια σε σχέση με τυπικές απαντήσεις του παρελθόντος. Τον χαρακτήρισε «μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης» και «έναν πρώην Πρόεδρο και Πρωθυπουργό που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή».

Όμως ο Παύλος Μαρινάκης για να είναι το μήνυμά του πιο καθαρό επεσήμανε ότι όσα λέει δεν είναι μόνο δικές του απόψεις. «Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση», τόνισε, μετατρέποντας την προσωπική ευγένεια σε άποψη Μητσοτάκη και γραμμή Μαξίμου. Μόλις προχθές, στο briefing της 22ας Ιουνίου, ο ίδιος είχε αυτοπεριοριστεί όταν ερωτήθηκε αν υπάρχει προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τον Κώστα Καραμανλή, λέγοντας πως δεν είχε εικόνα για συγκεκριμένη ενέργεια επαναπροσέγγισης.

Τα θερμά λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου φωτίζουν τη στρατηγική του Μαξίμου, που συνοψίζεται στο «άλλο Σαμαράς, άλλο Καραμανλής». Στον πρώην πρόεδρο της ΝΔ στρώνεται χαλί επιστροφής. Στον Μεσσήνιο αφήνεται η ευθύνη της απόστασης, εφόσον επιλέξει να κάνει νέο κόμμα. Η τακτική δεν είναι χωρίς ρίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαχωρισμός μέχρι τώρα δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα, καθώς στελέχη με αναφορά στον κ. Καραμανλή, φέρονται να κοιτούν προς το εγχείρημα Σαμαρά. Ο ίδιος ο Καραμανλής δεν έδωσε ποτέ «πράσινο φως» για τη δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά. Μάλιστα πληροφορίες λένε ότι σε συζητήσεις που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό εμφανίστηκε αρνητικός σε μια τέτοια εξέλιξη. Εφόσον όμως ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος του, ο κύριος Καραμανλής δεν επιθυμεί με κανένα τρόπο να συνδεθεί με κάτι που θα πληγώσει την παράταξη και η προχθεσινή απόσταση του από τον κ. Σαμαρά ήταν ένα πρώτο τέτοιο μήνυμα.

Αν η στάση Καραμανλή κάνει τον Αντώνη Σαμαρά να ξανασκεφτεί τις τελικές του αποφάσεις, είναι κάτι που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό. Σε κάθε περίπτωση όμως το δίπολο που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις των επόμενων εκλογών θα είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα και το δίλημμα Μητσοτάκης-Τσίπρας θα επανέλθει ως εκλογικό αφήγημα, πολύ εκτιμούν ότι ο κύριος Σαμαράς θα βρεθεί σε δύσκολη θέση μη στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας και εμμέσως επιδοτώντας τον Αλέξη Τσίπρα, τον άνθρωπο που όπως λέει θέλησε να τον βάλει φυλακή με την υπόθεση Novartis.

Όμως ακόμα κι αν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα του και μπει στη Βουλή στις πρώτες εκλογές, επιχειρώντας μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τα «αγκάθια» για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι πολλά. Και αυτά τα «αγκάθια» ανέλαβε να φωτίσει η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε συνέντευξή της στο in.gr και στην Ράνια Τζίμα, η κυρία Μπακογιάννη ήταν ξεκάθαρη. «Με τον κύριο Σαμαρά είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεργαστούμε, θα πρέπει να αποδεχθεί ότι αυτά τα οποία είπε ήταν εκτός τόπου και χρόνου», σημείωσε, παραπέμποντας στην κατηγορία περί «μειωμένου πατριωτισμού» που είχε εκτοξεύσει κατά της ηγεσίας της ΝΔ και του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως υπογράμμισε, δεν αρκεί μια ιδιωτική μεταμέλεια. «Πρέπει να το αποδεχθεί δημοσίως, όχι μόνος του στο μαξιλάρι του». Η κ. Μπακογιάννη εξέφρασε αμφιβολίες και για την ίδια τη δυναμική του εγχειρήματος, υπενθυμίζοντας ότι παλαιά στελέχη της Πολιτικής Άνοιξης που εντάχθηκαν αργότερα στη Νέα Δημοκρατία σήμερα τής απαντούν πως δε θα ξαναμπούν στην ίδια περιπέτεια της αποχώρησης. Η κυρία Μπακογιάννη επίσης είναι από τους συχνούς και στενούς συνομιλητές του Κώστα Καραμανλή και ήταν εκείνη που προσπάθησε να τον πείσει χωρίς αποτέλεσμα τελικά να δώσει το «παρών» στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως να είναι και από τα στελέχη που επιχειρούν εκ νέου την επαναπροσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία της ΝΔ προσπαθεί να απομονώσει πολιτικά τον κ. Σαμαρά, αναβαθμίζοντας θεσμικά τον Κώστα Καραμανλή, την ώρα που στο εσωτερικό της παράταξης το όριο ανάμεσα στον «αντίπαλο» και στον «πρώην» γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτο. Και φυσικά υπάρχει πάντα και η προσπάθεια του νέου γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Κυρανάκη να αποτρέψει τη δημιουργία κόμματος Σαμαρά, τόσο με δημόσιες δηλώσεις όσο και με παρασκηνιακές κινήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Αμηχανία και εκνευρισμός σε κυβέρνηση και ΝΔ για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Το τέλος της ελληνικής βεβαιότητας; Η Αμερική ξαναμιλά με την Τουρκία για εξοπλισμούς στα σοβαρά

Κουτσούμπας «πυροβολεί» Τσίπρα και Ανδρουλάκη