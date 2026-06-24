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24.06.2026 21:21

«Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα»: Ποιοι πήγαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα – Νέο τετ α τετ Σαμαρά-Καραμανλή (Photos)

24.06.2026 21:21
mixalis sallas

Πολιτικοί από (σχεδόν) όλους τους χώρους, εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματίες, έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε Λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, ο καθηγητής του London Business School Ηλίας Παπαϊωάννου και ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής Οικονομικών Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ενώ τον συντονισμό της έκανε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το παρών ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, οι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας,  Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επίσης παρευρέθηκαν οι: Μαρία Δαμανάκη, Νίκος Χριστοδουλάκης, Γιώργος Αλογοσκούφης,  Χρήστος Σταϊκούρας,  Γιάννης Πλακιωτάκης,  Γιάννης Οικονόμου,  Στέλιος Πέτσας, Μιλένα Αποστολάκη,  Ζέτα Μακρή,  Λευτέρης Αυγενάκης,  Ευάγγελος Αποστολάκης,  Όλγα Γεροβασίλη,  Χρήστος Παπουτσής,  Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Γιώργος Αλογοσκούφης, Γιάννης Οικονόμου, Ευάγγελος Αποστολάκης, Λευτέρης Αυγενάκης, Τάσος Γιαννίτσης.

Το «παρών» έδωσαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο, μεταξύ των οποίων η Μαριάννα Λάτση, ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο Κώστας και η Μαρίνα Λαλιώτη, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, ο Άγγελος Φιλιππίδης κ.α.

Το δίδυμο Σαμαρά – Καραμανλή

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκαν ξανά δημοσίως, σε άκρως φιλικό κλίμα. Μάλιστα, οι δύο πολιτικοί συναντώνεται ξανά στον ίδιο χώρο, σε μια περίοδο που τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού «φουντώνουν» με μεγαλύτερη ένταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 22:15
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