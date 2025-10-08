Η συνάντηση των πρώην: Ο Καραμανλής και ίσως Σαμαρας και Τσίπρας στο βιβλίο του Στυλιανίδη

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αναμένεται να γίνει σήμερα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν πολλοί ερμηνεύοντας το γεγονός ότι στην εκδήλωση έχει επίσης προσκληθεί ο Αντώνης Σαμαράς με λιγότερες πιθανότητες να παραστεί αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της παρουσίας του.

Ο Κώστας Καραμανλής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα παρευρεθεί στην εκδήλωση καθώς ο πρώην πρωθυπουργός συνδέεται με στενή φιλία με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη . Μάλιστα ο τελέυταίος έχει βρεθεί πολλές φορές εκτός κυβερνητικού σχήματος δεδομένου ότι του χρεώνεται το Καραμανλικό παρελθόν του .

Αν τελικά ο νυν πρωθυπουργός αλλά και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς παρευρεθούν στην εκδήλωση θα είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που οι τρεις παράγοντες θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη.

Αν σκεφτεί μάλιστα κανείς ότι τα τρία αυτά στελέχη της ΝΔ έχουν να βρεθούν μαζί εδώ και πολύ καιρό ενώ ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από το κυβερνών κόμμα η συνάντηση αυτή θα εχει πολύ ενδιαφέρον.

Η συνάντηση θα γίνει στην οδό Ρηγίλλης, με την ευκαιρία της παρουσίας του συλλογικού τόμου του πρώην υπουργού Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι κανένα από τα τρία στελέχη δεν θα πάρει τον λόγο . Και προφανώς αυτό έχει την σημασία του καθώς πληθαίνουν τα σενάρια για την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά με την σιωπηλή αποδοχή των Καραμανλικών που υπάρχουν στην ΝΔ.

Με δεδομένο μάλιστα ότι την συγκεκριμένη στιγμή στα εθνικά θέματα υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα γαλάζια στελέχη θεωρούν ότι η συνύπαρξη των δύο πρώην έχει την σημασία της.

Να θυμίσουμε πάντως ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε για τελευταία φορά με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή για τα 50 χρόνια από τη Μεταπολίτευση, πέρυσι τον Νοέμβριο.

Επιπρόσθετος να επισημάνουμε ότι Καραμανλής και Μητσοτάκης θα βρεθούν μετά από αρκετό καιρό στον ίδιο χώρο σε μια εκδήλωση.

Η τελευταία φορά που είχαν συνυπάρξει ήταν στην ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο στο βιβλίο του Σταύρου Λυγερού όπου είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αλλά και η αιχμηρή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξή του για το πώς κινήθηκε η εξωτερική πολιτική τα χρόνια διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή κάνοντας λόγο για μακάρια ακινησία.

Η απάντηση του πρωθυπουργού είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις στους Καραμανλικούς βουλευτές της ΝΔ.

Στη σημερινή εκδήλωση, στις 18.30 στο Ωδείο Αθηνών, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής, αναμένεται να παραστούν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

