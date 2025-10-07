search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 23:59
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

07.10.2025 23:23

Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

07.10.2025 23:23
poreia mat

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, μετά τη λήξη της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τέτοιες επιχειρήσεις συνιστούν απαράδεκτη απόπειρα τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης και των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κλιμάκωση της καταστολής και οφείλουν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις.

Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των προσθαχθέντων και τη λήξη της αστυνομικής επιχείρησης.

