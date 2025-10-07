Νέα Αριστερά: Αδικαιολόγητη η αστυνομική επιχείρηση στην πορεία για τη Γάζα (Video)

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη αστυνομική επιχείρηση στο μπλοκ της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, μετά τη λήξη της διαδήλωσης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Τέτοιες επιχειρήσεις συνιστούν απαράδεκτη απόπειρα τρομοκράτησης του κινήματος αλληλεγγύης και των πολιτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μπάσταρδοι σας έτσουξε ο Ρούτσι και ο στολίσκος και είπατε να στείλετε κόσμο στο νοσοκομείο.

Η στιγμή της επίθεσης των ΜΑΤ στη πορεία για τη #Παλαιστίνη #antireport pic.twitter.com/0Gk00pkIzl — μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 7, 2025

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κλιμάκωση της καταστολής και οφείλουν να δώσουν άμεσα εξηγήσεις.

Η Νέα Αριστερά ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των προσθαχθέντων και τη λήξη της αστυνομικής επιχείρησης.

