07.10.2025 21:35

Δακρυγόνα και κρότου λάμψης στην πορεία αλληλεγγύης για τη Γάζα

07.10.2025 21:35
mat poreia gaza

Ένταση επικράτησε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κατά την διάρκεια πορείας αλληλεγγύης για την Γάζα το βράδυ της Τρίτης (7/10) όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με  χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα, ενώ η κυκλοφορία στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας διεκόπη σε μία λωρίδα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 19 προσαγωγές.

