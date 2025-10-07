Δακρυγόνα και κρότου λάμψης στην πορεία αλληλεγγύης για τη Γάζα

Ένταση επικράτησε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ κατά την διάρκεια πορείας αλληλεγγύης για την Γάζα το βράδυ της Τρίτης (7/10) όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική από τα δακρυγόνα, ενώ η κυκλοφορία στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας διεκόπη σε μία λωρίδα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 19 προσαγωγές.

