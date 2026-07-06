ΕΣΑ.με.Α : Προτάσεις για κίνητρα και διευκολύνσεις για τη στέγαση ατόμων με αναπηρία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσβάσιμης στέγης, αλλά και το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η ενοικίαση ή η αγορά προσβάσιμης κατοικίας σε σύγκριση με μία μη προσβάσιμη, είναι ορισμένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑ.με.Α) κατέθεσε τις προτάσεις της επί της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική, προς την αρμόδια υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δ. Μιχαηλίδου, και στον διαδικτυακό τόπο ανοιχτής διακυβέρνησης www.opengov.gr.

Η έλλειψη προσβάσιμων κατοικιών αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλά άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την κατοικία τους όταν αποκτήσουν αναπηρία ή με την πάροδο της ηλικίας, ενώ η έλλειψη προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών κατοικιών στην κοινότητα οδηγεί τα άτομα αυτά στα ιδρύματα.

Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία κατά τη μετάβασή τους από την ιδρυματική φροντίδα στην ανεξάρτητη διαβίωση εντός της κοινότητας ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακατάλληλες, επισφαλείς ή ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, βιώνοντας ταυτόχρονα προκατάληψη και διακρίσεις κατά την αναζήτηση κατοικίας για μίσθωση.

Ακόμη, αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην απόκτηση κατοικίας λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αλλά και αυξημένο ενεργειακό κόστος, ιδίως όταν απαιτείται συνεχής χρήση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ειδικών συνθηκών θέρμανσης ή ψύξης ή άλλων υποστηρικτικών μέσων, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος διαβίωσης και αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακής και στεγαστικής φτώχειας.

«Η εφαρμογή προδιαγραφών προσβασιμότητας στις κατοικίες δεν ωφελεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις αλλά διευκολύνει σημαντικά και τα ηλικιωμένα άτομα, συμβάλλοντας στη δια βίου καταλληλόλητα των κατοικιών (αειφορία), στην παράταση της αυτόνομης διαβίωσης και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού της χώρας.» όπως αναφερει η ΕΣΑ.με.Α.

Μεταξύ άλλων η συνομοσπονδία προτείνει:

Την αντικατάσταση επί της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική των αναφορών σε «πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική κατοικία» και «προσιτή και βιώσιμη κατοικία» από τις διατυπώσεις «πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και ποιοτική κατοικία» και «προσιτή, προσβάσιμη και βιώσιμη κατοικία», αντίστοιχα.

Τα προβλεπόμενα μέτρα στην ενότητα «3. Μέτρα Στεγαστικής Πολιτικής» να συμπληρωθούν, όπου απαιτείται, ώστε να ενσωματώνουν οριζόντια τη διάσταση της αναπηρίας. Ειδικότερα, κάθε μέτρο θα πρέπει, κατά περίπτωση, να προβλέπει:

Την εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού και την τήρηση των προδιαγραφών προσβασιμότητας στις νέες κατοικίες, στις κοινωνικές κατοικίες, στις φοιτητικές εστίες κ.λπ., καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους αυτών.

Την πρόβλεψη ειδικών κριτηρίων επιλεξιμότητας (όπως αυξημένα εισοδηματικά όρια) και αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης, καθώς και την παροχή προτεραιότητας στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/ και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, απόκτησης ή μίσθωσης κατοικίας.

Την αξιοποίηση των μέτρων κοινωνικής κατοικίας για την ανάπτυξη στεγαστικών λύσεων που προάγουν την υποστηριζόμενη και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα.

Τη σύνδεση των επιχορηγήσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων με τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους στα άτομα με αναπηρία.

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