Αποχώρησε από τους Δημοκράτες η Γιώτα Πούλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η βουλευτής Βοιωτίας Γιώτα Πούλου αποχώρησε από το κόμμα Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη.
Η αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας ανακοινώθηκε και επίσημα από το κόμμα, βάζοντας τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών που ξεκίνησε από την ίδρυση των Δημοκρατών (Κινημα Δημοκρατίας λεγόταν τότε).
Στην ανακοίνωσή του το κόμμα αναφέρει: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ.
Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ»
Το κόμμα Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο έχει πλέον μόλις μία βουλευτή, τη Ραλλία Χρηστίδου.
Διαβάστε επίσης
Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Διπλωματικό σκάκι με… έπαθλο τα F-35 και την Αθήνα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς
Μηνυτήρια αναφορά θα καταθέσει την Τετάρτη στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος – Για «πρωτοφανή, σκανδαλώδη υπόθεση»
Απάντηση Φαραντούρη σε Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: Ορισμένοι μπορεί να θέλουν οι γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.