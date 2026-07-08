«Εκρηξη» συνταξιοδοτήσεων: Προς νέο ιστορικό ρεκόρ αιτήσεων

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να «σπάσει» ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας το 2025 όπου αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 225.800.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε το 2021 όπου υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις έναντι 211.135 το 2022 και 190.368, το 2023.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027 όταν υπολογίζεται ότι θα έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers, δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 800.000 αποχωρήσεις από το 2023.

Η ανησυχία για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027, οι φόβοι για αλλαγή επί τα χείρω του θεσμικού πλαισίου για εξαγορά πλασματικού χρόνου (σπουδών, στρατού, τέκνων κ.ά.), σε συνδυασμό με τον επανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού των συνταξίμων αποδοχών, οδηγούν όλο και περισσότερους εργαζομένους στη μαζική φυγή προς τη σύνταξη.

Από τις αρχές του 2026 οι νέες αιτήσεις ακολουθούν μια πρωτοφανή αυξητική τάση, που μαρτυρά πως η φετινή χρονιά θα σπάσει το περυσινό ρεκόρ.

Ήδη το κύμα «εξόδου» έχει ξεπεράσει τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας της αύξησης των ορίων ηλικίας με το πρώτο μνημόνιο, αλλά και τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ, στη ΔEΗ και τις τέσσερις τράπεζες.

Οι λόγοι της μαζικής φυγής προς τη σύνταξη

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, πέντε είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους στο να επιλέξουν – και φέτος – τη συνταξιοδότηση, από την παραμονή στην εργασία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο φόβος για αύξηση των ορίων ηλικίας από 1-1-2027 ή από 1-1-2030

Οι δυσμενείς επιπτώσεις του δημογραφικού επαναφέρουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των γενικών ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης μετά το 2027, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν προτού επιβαρυνθούν με επιπλέον χρόνο εργασίας.

Η αυτόματη σύνδεση της ηλικίας που θα συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι με το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, φέρνει το 2027 μια πιθανή αύξηση των ορίων, καθώς όταν ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή στις ηλικίες συνταξιοδότησης.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας σπεύδουν να διαψεύσουν μια τέτοια αναπροσαρμογή τον επόμενο χρόνο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η διαδικασία αυτή – που επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια – να μετατεθεί για τα τέλη του 2029, ώστε να αποφασιστεί εκ νέου η αύξηση στα όρια ηλικίας από 1/1/2030.

Ο φόβος για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εξαγοράς πλασματικού χρόνου

Το θεσμικό πλαίσιο της εξαγοράς πλασματικού χρόνου (σπουδών, στρατού, τέκνων κ.ά.) για ταχύτερη συνταξιοδότηση ή αύξηση της σύνταξης χρησιμοποιούν σήμερα 7 στους 10 ασφαλισμένους. Το ποσό εξαγοράς καθορίζεται στο 20% επί των μεικτών αποδοχών του μήνα που προηγείται της αίτησης.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς 5 έως 7 ετών ασφάλισης, προκειμένου με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να διαμορφωθούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφόσον πρόκειται για παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους) ή να εξαγοραστούν έτη ώστε να συμπληρωθούν τα 12.000 ένσημα (40 χρόνια), λαμβάνοντας σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας (νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993).

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