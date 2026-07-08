Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πλησιάζει η έναρξη της θερινής περιόδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει.

Oι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη «τονωτική ένεση» για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, προαιρετικά, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Διαβάστε επίσης

Η κυβέρνηση παγώνει ξανά τους φόρους στα ακίνητα για να μην εκτιναχθεί το κόστος αγοράς

Πράσινη Μετακίνηση για Λίγους: Όλη η Αλήθεια για την Κρατική Επιδότηση έως 15.000€ για Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο μέσω Leasing

Νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν