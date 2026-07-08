Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

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Πλησιάζει η έναρξη της θερινής περιόδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς, οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει.
Oι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη «τονωτική ένεση» για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν, προαιρετικά, την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.
Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.
Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.
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