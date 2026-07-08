Οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι – Το «Street of Dreams» ανοίγει τον δρόμο για άλμπουμ μετά από 9 χρόνια (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι «Street of Dreams», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, που αναμένεται μέσα στο 2026.

Η μεγάλη επιστροφή

Το «Street of Dreams» είναι η πρώτη γεύση από το νέο, ακόμη άτιτλο, άλμπουμ των U2 και σηματοδοτεί την επιστροφή τους με ολοκαίνουργιο υλικό, εννέα χρόνια μετά το «Songs of Experience» του 2017.

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Garret «Jacknife» Lee, σταθερός συνεργάτης του συγκροτήματος. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε το μεξικανοαμερικανικό δίδυμο Cliqua, δηλαδή οι Pasqual Gutiérrez και Raúl “RJ” Sánchez.

Το απρόοπτο στα γυρίσματα στο Μεξικό

Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, με τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. να εμφανίζονται πάνω σε λεωφορείο, κοντά στην Plaza Santo Domingo.

Το γύρισμα είχε και απρόοπτα: καταιγίδα και δυνατή βροχή έριξαν τη γεννήτρια της παραγωγής, αναγκάζοντας το συγκρότημα να αλλάξει σχέδιο. Τελικά, μέρος του βίντεο ολοκληρώθηκε από το μπαλκόνι διαμερίσματος οικογένειας που τους φιλοξένησε αυθόρμητα.

«Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου»

Το τραγούδι περιλαμβάνει και ισπανικούς στίχους, μεταξύ των οποίων τη φράση «No abandones tus sueños», δηλαδή «Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου».

Η επιλογή της Πόλης του Μεξικού συνδέεται με το Street Child World Cup 2026, αλλά και με τη σχέση των U2 με το μεξικανικό κοινό.

Χρονιά-ορόσημο για το συγκρότημα

Το 2026 είναι χρονιά με ιδιαίτερο βάρος για τους U2, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη δημιουργία τους στο Δουβλίνο, το 1976.

Μέσα στη χρονιά, το συγκρότημα είχε ήδη κυκλοφορήσει δύο EP, τα «Days of Ash» και «Easter Lily». Ωστόσο, το «Street of Dreams» είναι το πρώτο επίσημο single από το νέο άλμπουμ που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026.

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