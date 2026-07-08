Οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι – Το «Street of Dreams» ανοίγει τον δρόμο για άλμπουμ μετά από 9 χρόνια (Video)

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Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι «Street of Dreams», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, που αναμένεται μέσα στο 2026.
Το «Street of Dreams» είναι η πρώτη γεύση από το νέο, ακόμη άτιτλο, άλμπουμ των U2 και σηματοδοτεί την επιστροφή τους με ολοκαίνουργιο υλικό, εννέα χρόνια μετά το «Songs of Experience» του 2017.
Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Garret «Jacknife» Lee, σταθερός συνεργάτης του συγκροτήματος. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε το μεξικανοαμερικανικό δίδυμο Cliqua, δηλαδή οι Pasqual Gutiérrez και Raúl “RJ” Sánchez.
Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, με τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. να εμφανίζονται πάνω σε λεωφορείο, κοντά στην Plaza Santo Domingo.
Το γύρισμα είχε και απρόοπτα: καταιγίδα και δυνατή βροχή έριξαν τη γεννήτρια της παραγωγής, αναγκάζοντας το συγκρότημα να αλλάξει σχέδιο. Τελικά, μέρος του βίντεο ολοκληρώθηκε από το μπαλκόνι διαμερίσματος οικογένειας που τους φιλοξένησε αυθόρμητα.
Το τραγούδι περιλαμβάνει και ισπανικούς στίχους, μεταξύ των οποίων τη φράση «No abandones tus sueños», δηλαδή «Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου».
Η επιλογή της Πόλης του Μεξικού συνδέεται με το Street Child World Cup 2026, αλλά και με τη σχέση των U2 με το μεξικανικό κοινό.
Το 2026 είναι χρονιά με ιδιαίτερο βάρος για τους U2, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη δημιουργία τους στο Δουβλίνο, το 1976.
Μέσα στη χρονιά, το συγκρότημα είχε ήδη κυκλοφορήσει δύο EP, τα «Days of Ash» και «Easter Lily». Ωστόσο, το «Street of Dreams» είναι το πρώτο επίσημο single από το νέο άλμπουμ που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026.
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