search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 09:47

Οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι – Το «Street of Dreams» ανοίγει τον δρόμο για άλμπουμ μετά από 9 χρόνια (Video)

08.07.2026 09:47
u2-neo-tragoudi

Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι «Street of Dreams», το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους, που αναμένεται μέσα στο 2026.

Η μεγάλη επιστροφή

Το «Street of Dreams» είναι η πρώτη γεύση από το νέο, ακόμη άτιτλο, άλμπουμ των U2 και σηματοδοτεί την επιστροφή τους με ολοκαίνουργιο υλικό, εννέα χρόνια μετά το «Songs of Experience» του 2017.

Την παραγωγή του τραγουδιού υπογράφει ο Garret «Jacknife» Lee, σταθερός συνεργάτης του συγκροτήματος. Το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε το μεξικανοαμερικανικό δίδυμο Cliqua, δηλαδή οι Pasqual Gutiérrez και Raúl “RJ” Sánchez.

Το απρόοπτο στα γυρίσματα στο Μεξικό

Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, με τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. να εμφανίζονται πάνω σε λεωφορείο, κοντά στην Plaza Santo Domingo.

Το γύρισμα είχε και απρόοπτα: καταιγίδα και δυνατή βροχή έριξαν τη γεννήτρια της παραγωγής, αναγκάζοντας το συγκρότημα να αλλάξει σχέδιο. Τελικά, μέρος του βίντεο ολοκληρώθηκε από το μπαλκόνι διαμερίσματος οικογένειας που τους φιλοξένησε αυθόρμητα.

«Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου»

Το τραγούδι περιλαμβάνει και ισπανικούς στίχους, μεταξύ των οποίων τη φράση «No abandones tus sueños», δηλαδή «Μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου».

Η επιλογή της Πόλης του Μεξικού συνδέεται με το Street Child World Cup 2026, αλλά και με τη σχέση των U2 με το μεξικανικό κοινό.

Χρονιά-ορόσημο για το συγκρότημα

Το 2026 είναι χρονιά με ιδιαίτερο βάρος για τους U2, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη δημιουργία τους στο Δουβλίνο, το 1976.

Μέσα στη χρονιά, το συγκρότημα είχε ήδη κυκλοφορήσει δύο EP, τα «Days of Ash» και «Easter Lily». Ωστόσο, το «Street of Dreams» είναι το πρώτο επίσημο single από το νέο άλμπουμ που αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Ανατροπές»: 11ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2026

Διθυραμβικές οι πρώτες κριτικές για την «Οδύσσεια» του Νόλαν – Ύμνοι για τον Ματ Ντέιμον

Λουπίτα Νιόνγκο: Σάλος με την ερώτηση που είπε ότι θα έκανε στον Όμηρο για την «Οδύσσεια» – «Δείξε σεβασμό» της γράφουν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

trump-erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να λύσει τον «γρίφο» των F-35 για την Τουρκία – Τα εμπόδια και πώς θέλει να τα παρακάμψει για χάρη του Ερντογάν

samaras 6654- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κόβει ή δεν κόβει ο Σαμαράς ψηφοφόρους από τη ΝΔ, ιδού η (μεγάλη) απορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

melitzanes-new
CUCINA POVERA

Μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
argentina-new
MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

peugeot-e208-gti-2506styp-014-fr-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Peugeot 208: Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές του – Έρχεται και GTi

messi-mudial-2026-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Γιατί έκλαψε ο Μέσι – Δείτε βίντεο με την εξήγησή του

1 / 3