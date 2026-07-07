ΕΛ.Α.Σ.: Οργανωμένη επίθεση λάσπης από τη ΝΔ εναντίον του Τσίπρα

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Για «οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλ.Τσίπρα» κατηγορεί την ΝΔ, η ΕΛ.Α.Σ. με ανακοίνωσή της.
«Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία», τονίζει η ΕΛ.Α.Σ. και δηλώνει ότι «στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε».
«Ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία», καταλήγει η ανακοίνωση.
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