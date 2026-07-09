Κόλαφος για τη… δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ: Μόνο ένας στους 7 θέλει συνεργασία με ΝΔ και 2 στους 3 με Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ

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Σαφή μηνύματα προς την… δεξιά πτέρυγα στέλνουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στις τάσεις της MRB για το ενδεχόμενο συνεργασίας σε περίπτωση που η παράταξη κέρδιζε τις εκλογές. Από τα ευρήματα της μέτρησης φαίνεται καθαρά πως η βάση του ΠΑΣΟΚ θέλει “προοδευτική διακυβέρνηση”, εννοώντας συνεργασία με Αλέξη Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ.

Στο υποθετικό -έστω μακρινό πλέον- σενάριο να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές – έτσι τίθεται το ερώτημα -, μόλις ένας στους 7 θέλει συνεργασία με τη ΝΔ (16,1%) κάτι που σημαίνει πως όσοι αφήνουν ανοιχτό (ή προσδοκούν και ομνύουν σε αυτό) το ενδεχόμενο της συμπόρευσης με το κυβερνών κόμμα, είναι σε κόντρα με τις διαθέσεις της πράσινης εκλογικής βάσης.

Υπό αυτή την έννοια, η παράκαμψη από ορισμένους της συνεδριακής απόφασης του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνησης, με προβολή θέσεων που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ και η τακτική να αποδοκιμάζεται από κάποια στελέχη η θέση του Χάρη Δούκα και άλλων παραγόντων, για διάλογο με δυνάμεις της κεντροαριστεράς, ακόμα και με την πλευρά Τσίπρα, απορρίπτονται θεαματικά και κατηγορηματικά από τη βάση του Κινήματος.

Το ενδιαφέρον γεγονός είναι πως ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, επιλέγει να γίνει συνεργασία με την ΕΛΑΣ ή τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό 32,6% και 31,2% αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 22,8%, μπροστά επίσης από τη ΝΔ.

Από την πλευρά των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ, τα ποσοστά αυτών που θέλουν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αμελητέα, καθώς είναι τρίτο στις προτιμήσεις με 33,4%, πίσω μόνο από την… αυτονόητη επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ (39,7%) και την Ελπίδα για Δημοκρατία (33,9%). Φυσικά η ΝΔ δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα ως ενδεχόμενο συνερεγασίας μαζί της.

Ως προς τις πιθανές συνεργασίες της Καρυστιανού, οι περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνονται στην Πλεύση Ελευθερίας (26,3%) και την Ελληνική Λύση (15,2%), με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να ακολουθούν ισόπαλες με 14,8%.

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