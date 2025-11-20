Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φραπές» και «Χασάπης» καταθέτουν σήμερα – Η γαλάζια αγωνία και ο φόβος της επίκλησης σιωπής

Ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής θα βρεθούν σήμερα ο «φραπές» και ο «χασάπης», οι γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης, πρωταγωνιστές των διαλόγων της ντροπής, όπως χαρακτηρίστηκαν, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η κατάθεσή τους έχει προγραμματιστεί για τις 9 το πρωί με τη συνεδρίαση να αναμένεται καθ όλα επεισοδιακή αν κρίνει κανείς από την ένταση που επικράτησε στη χθεσινή κατάθεση του Σταύρου Τζεδάκη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ένα γαϊτανάκι «πολεμικών» δηλώσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που έφθασαν μέχρι σε απειλές για μηνύσεις.

Κατά πληροφορίες στο έδρανο του μάρτυρα θα ανέβει πρώτος ο Γιώργος Ξυλούρης ή «φραπές» ο οποίος ελέγχεται για 2,5 εκατ. ευρώ καταθέσεις, αλλά και για πολυτελή αυτοκίνητα που είχε στην κατοχή του.

Ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος «φραπές» σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα επιχειρήσει να αποδομήσει την Παρασκευή Τυχεροπούλου που τον «κάρφωσε», περιγράφοντας ένα καθεστώς φόβου, απειλών και τρομοκράτησης, ενώ –όπως έχει προαναγγείλει σε συνέντευξή του- θα καταθέσει με συγκεκριμένα στοιχεία για όσα συζητούσαν, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημά του. «Παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την κα Τυχεροπούλου και θα με παρακολουθήσει κι αυτή την Τρίτη. Θα γελάσουμε καλά», είχε δηλώσει. Αναμένεται δε, να ερωτηθεί για ένα δείπνο που φέρεται να είχαν σε ταβέρνα στη Γλυφάδα με την κ. Τυχεροπούλου και τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο. Είχε μάλιστα, δηλώσει πως η ίδια ήταν vegan και χρειάστηκε να παραγγείλουν ψάρι από την διπλανή ταβέρνα.

«Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ» δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ έχει «συλλάβει» τον Γιώργο Ξυλούρη συνομιλώντας με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την κ. Τυχεροπούλου να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…».

Σε άλλον διάλογο με προϊστάμενη του ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης, η ίδια εκδηλώνει ανησυχία για την αποχώρηση του τότε υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη.

Ζ: Μην μας αφήσει και φύγει ο Αυγενάκης. Τι θα γίνει.

Γ. Ξ: Όχι ρε, όχι ρε, μου είπε ο Μάκης μέχρι κόκαλο. Μου ‘πε ο Μάκης, στείλτονε μου λέει σε μένα αύριο, σήμερα δηλαδή. Και πήρε και τον Φλωρίδη. Αν δεν ξεκωλώσουν τώρα την Παπανδρέου (σημ. Ευρωπαία εισαγγελέα) από εκεί έχουμε θέμα. Κατάλαβες;

Ο «χασάπης» Ανδρέας Στρατάκης

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «χασάπης» έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις του πως έχει σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις, δηλώνοντας «πάμφτωχος αγρότης. «Με μεγάλη χαρά θα πήγαινα για να μιλήσω και να καταλάβω τι είναι αυτό που έχω κάνει. Ποιες είναι οι κατηγορίες, σε τι ακριβώς εμπλέκομαι και γιατί ακούγεται το όνομά μου σε όλη την Ελλάδα», έχει πει.

Σε άλλη συνέντευξή του είχε πει πως δεν έχει καμία συμμετοχή, καμία τηλεφωνική καταγραφή, δεν πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο και δεν τον πήρε ποτέ κανείς τηλέφωνο.

Υπήρξε άμισθος μετακλητός σύμβουλος του Μάκη Βορίδη και κουμπάρος του. «Στον υπουργό πήγα τον Νοέμβριο του ’19 και έφυγα 5 Ιανουαρίου του ’21. Όταν έφυγε ο υπουργός, έφυγα και εγώ. Η αρμοδιότητα που είχα αφορούσε τους συνεταιρισμούς και τα συνεργατικά σχήματα. Πέρα από κει δεν είχαμε τίποτα. Απλώς συνδεθήκαμε με τον υπουργό με μια σχέση φιλίας και μου βάφτισε και ένα εγγονάκι. Αυτό βέβαια κατά κάποιους και περισσότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα μεγάλο ατόπημα να μου βαφτίσει ο Μάκης Βορίδης τον εγγονό μου. Είναι σοβαρό αδίκημα. Το έχουν πει αρκετές φορές», έχει πει για τον Μάκη Βορίδη.

Φόβοι

Παρότι δεν έχουν ασκηθεί διώξεις στον Γιώργο Ξυλούρη και τον Ανδρέα Στρατάκη εκ μέρους των βουλευτών διατυπώνονται φόβοι να μην απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που θα τους τεθούν, επειδή είναι ελεγχόμενοι.

Οι επόμενοι μάρτυρες

Μετά τον «φραπέ» και τον «χασάπη» το κατώφλι της αίθουσας 223 της βουλής αναμένεται να περάσουν, την ερχόμενη εβδομάδα η Πόπη Σεμερτζίδου ή «Ferrari» αλλά και πολιτικά πρόσωπα όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

