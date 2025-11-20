Λιμάνι του Πειραιά: Η προσέγγιση της Αθήνας με την κυβέρνηση Τραμπ, η αντίδραση της Κίνας και το «τυράκι» της Ελευσίνας

Μετά από ένα διάστημα δυσχερειών προσέγγισης του Λευκού Οίκου του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι η άφιξη στην Αθήνα της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, λειτούργησε ως «καταλύτης» για να αποκτήσει η ελληνική κυβέρνηση ισχυρή πρόσβαση – η οποία, μάλιστα, συνοδεύεται και από συμφωνίες – στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σχεδόν μόλις είχε πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα, όταν η Γκιλφόιλ παραβρέθηκε στη διϋπουργική σύνοδο της πρωτοβουλίας P-TEC, από την οποία προέκυψαν συμφωνίες σχετικά με την άφιξη αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και διοχέτευσής του στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη, ενώ η ίδια έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τον πρωθυπουργό και μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αλλά και έχει εκφράσει τις διαθέσεις της Ουάσινγκτον για επενδύσεις κυρίως σε υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα, όπως, π.χ., λιμάνια.

Μάλιστα, μια αποστροφή του λόγου της στην πρώτη της συνέντευξη σε ελληνικό ΜΜΕ (στον ΑΝΤ1) ήδη προκάλεσε αντιδράσεις από τον μεγάλο παγκόσμιο ανταγωνιστή των ΗΠΑ, την Κίνα. Η Γκιλφόιλ, λοιπόν, είπε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι τόσοι πολλοί ενδιαφέρονται, σε ό,τι αφορά στις υποδομές, να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν στη στήριξη της περιοχής, να βελτιώσουν, ίσως, την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές, για να αντισταθμίσουν την κινέζικη επιρροή στο λιμάνι του Πειραιά».

«Ήταν μία περίοδος οικονομικής ύφεσης, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Δεν υπήρχε τόση σταθερότητα στην Ελλάδα και νομίζω πως γι’ αυτό συνέβη (σ.σ. η πώληση του λιμανιού στην Cosco). Είναι ατυχές, μα νομίζω πως υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση. Επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα (σ.σ. ο Πειραιάς) βγει προς πώληση», συνέχισε η Αμερικανίδα πρέσβειρα, καθιστώντας σαφείς τις διαθέσεις της Ουάσινγκτον.

Οργή από το Πεκίνο, πυροσβέστης το ΥΠΕΞ

Βέβαια, αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από το Πεκίνο, καθώς η συμφωνία προβλέπει την παραχώρηση του εμπορικού λιμένος του Πειραιά για 35+5 χρόνια στην Cosco. Έτσι, η κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα, με μια έντονη σε ύφος ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι «η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «όταν η Ελλάδα αντιμετώπιζε την κρίση χρέους, η Κίνα έτεινε χείρα βοηθείας, επιτρέποντας στο Λιμάνι του Πειραιά να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα», και υπογραμμίζεται ότι «η Αμερική, με ιδιοτελείς προθέσεις, υποκινεί την Ελλάδα να τερματίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να πουλήσει το λιμάνι», καλώντας την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα «να φροντίσει οι ενέργειες της να συνάδουν με την ιδιότητά της και να ωφελούν τον ελληνικό λαό».

Ανάμεσα σε δύο… βουβάλια, το… βατράχι (σ.σ. Ελλάδα…) έσπευσε να λειτουργήσει πυροσβεστικά, με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, να υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν, οπότε δεν νομίζω ότι έχω κάτι περισσότερο να πω ως προς αυτό», προσθέτοντας ότι «το λιμάνι του Πειραιά, το 67% του λιμένος, παραχωρήθηκε στους Κινέζους κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και ήταν οι μόνοι, οι οποίοι κατέθεσαν προσφορά. Δεν τίθεται θέμα ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ ως στρατηγικό εταίρο σε θέματα που αφορούν την προστασία των κοινών μας συμφερόντων».

Το «αντίβαρο» της Ελευσίνας

Από την άλλη, πάντως, ως αντιστάθμισμα, Αθήνα και Ουάσινγκτον συμφώνησαν για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΟΝΕΧ – ελέγχει τα Ναυπηγεία Νεωρίου και Ελευσίνας – και στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Στη συνάντηση της Γκιλφόιλ με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν άμεσα σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για νέο λιμάνι 400 στρεμμάτων στην Ελευσίνα, με αμερικανική χρηματοδοτική στήριξη και σιδηροδρομική πρόσβαση, με στόχο τη δημιουργία ενός εμπορικού, ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στην περιοχή.

Ο Τ. Θεοδωρικάκος είπε μετά τη συνάντησή του με τη Αμερικανίδα πρέσβειρα ότι το υπουργείο «αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα», ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι «προσβλέπουμε στην επέκταση και χρήση του λιμανιού της Ελευσίνας ως κόμβου logistics σε αυτή τη σημαντική γεωπολιτική περιοχή. Αποτελεί ένα κομβικής σημασίας βήμα προς τα εμπρός», ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισήμανε ότι «η Ελευσίνα έχει λιμάνι, και υπάρχει και χώρος, από όσο αντιλαμβάνομαι, δίπλα στο ναυπηγείο για να υπάρξει άλλο λιμάνι. […] Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκρούει προτάσεις», διευκρινίζοντας ότι ενώ το λιμάνι του Πειραιά αφορά κυρίως σε εμπορευματοκιβώτια, το λιμάνι της Ελευσίνας θα ειδικεύεται σε χύδην φορτία.

Εν πάση περιπτώσει, στην παρούσα φάση Αθήνα και Ουάσινγκτον μοιάζουν να έχουν κοινό βηματισμό, ενώ η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αθέτησης της συμφωνίας με την Κίνα για τον Πειραιά. Οπότε προς το παρόν δεν τίθεται και θέμα κρίσης, η οποία παρά τρίχα να πυροδοτηθεί.

