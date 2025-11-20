MRB: Νέα κόμματα θέλουν 7 στους 10 πολίτες – Δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά «τσιμπάει» η ΝΔ από τα ενεργειακά

ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια εξακολουθούν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του Open. Οι πολίτες απαντούν και για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς τα κόμματα απέχουν από τον στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ είναι θετικοί στη δημιουργία νέων κομμάτων.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 22%

ΠΑΣΟΚ 10,2%

Ελληνική Λύση 9%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΚΚΕ 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,6%

Φωνή Λογικής 4,5%

Νίκη 2,3%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%

Νέα Αριστερά 1,5%

Άλλο Κόμμα 5,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ φτάνει στο 29,1% έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ ενώ στην Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα αν είχαμε εκλογές αύριο το πρωί.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 29,1%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

Ελληνική Λύση 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας 9,2%

ΚΚΕ 8,7%

Φωνή Λογικής 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,8%

Νίκη 3%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

Νέα Αριστερά 2,6%

Άλλο 6,9%

Πρώτος ο «Κανένας» στην ακταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει πρώτος ο «Κανένας» με 30,6%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%.

Κυριάκος Μητσοτάκης 23,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,6%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%

Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%

Κουτσούμπας 2,7%

Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%

Σωκράτης Φάμελλος 1,7%

Στέφανος Κασσελάκης 1,4%

Άλλος 12%

Κανένας 30,6%

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τις συνεργασίες

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να γίνει αν δεν προκύψει αυτοδυναμία στις εκλογές το 31% λέει πως θα πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται ώστε να συμβεί.

Το 20,8% ζητά συνεργασία ΠΑΣΟΚ και κομμάτων της Αριστεράς συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος Τσίπρα. Ένα 16,2% θέλει συνεργασία της ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς και ένα 15% κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Το «αγκάθι» του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ

Στην ερώτηση πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνητικά και μάλλον αρνητικά λέει το 82,2% και θετικά ή μάλλον θετικά το 13,2%.

Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις το 17,4% λέει σίγουρα ναι η μάλλον ναι, ενώ το 78,6% όχι και μάλλον όχι.

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ θετικά και μάλλον θετικά το κρίνει το 15,6% ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 77,4%.

Στο που θα πρέπει να προσανατολιστεί η λύση για το ΕΛΤΑ οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες

Να μειωθούν τα έξοδα της κεντρικής διοίκησης 50%

Να επιδοτούνται από τον προϋπολογισμό ως κοινωνικό αγαθό 30,1%

Να μειωθούν καταστήματα 7%

Να κλείσουν τελείως 6,8%

Αξιολόγηση για συμφωνία κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα

49,3% θετικά

34,6% αρνητικά

Συμφωνία με Ζελένσκι για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από Αλεξανδρούπολη

Θετικά το 45,9%

Αρνητικά το 41,2%

Νο 1 πρόβλημα ξανά η ακρίβεια

Η ακρίβεια εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα του πιο σημαντικού προβλήματος των πολιτών, με το εισόδημα να ακολουθεί.

Ακρίβεια 55,9%

Ύψος εισοδημάτων 22,9%

Απονομή δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου 21%

Υγεία 15,9%

Μεταναστευτικό 13,7%

Οικονομική ανάπτυξη χώρας 13%

Εγκληματικότητα 11,5%

Αύξηση ενοικίων 10,2%

7 στους 10 θέλουν νέα κόμματα

Ναι στην ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων λέει το 68,1%, ενώ μόλις το 25,1% πιστεύει ότι τα σημερινά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων ψηφοφόρων, ποσοστό 6,8% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

