MRB: Νέα κόμματα θέλουν 7 στους 10 πολίτες – Δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά «τσιμπάει» η ΝΔ από τα ενεργειακά

ΟΠΕΚΕΠΕ και ακρίβεια εξακολουθούν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του Open. Οι πολίτες απαντούν και για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας, καθώς τα κόμματα απέχουν από τον στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ είναι θετικοί στη δημιουργία νέων κομμάτων.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ φτάνει στο 29,1% έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ ενώ στην Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα αν είχαμε εκλογές αύριο το πρωί.
Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:
Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει πρώτος ο «Κανένας» με 30,6%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6%.
Στο ερώτημα τι θα πρέπει να γίνει αν δεν προκύψει αυτοδυναμία στις εκλογές το 31% λέει πως θα πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται ώστε να συμβεί.
Το 20,8% ζητά συνεργασία ΠΑΣΟΚ και κομμάτων της Αριστεράς συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος Τσίπρα. Ένα 16,2% θέλει συνεργασία της ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς και ένα 15% κυβέρνηση συνεργασίας ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Στην ερώτηση πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνητικά και μάλλον αρνητικά λέει το 82,2% και θετικά ή μάλλον θετικά το 13,2%.
Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις το 17,4% λέει σίγουρα ναι η μάλλον ναι, ενώ το 78,6% όχι και μάλλον όχι.
Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ θετικά και μάλλον θετικά το κρίνει το 15,6% ενώ αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 77,4%.
Στο που θα πρέπει να προσανατολιστεί η λύση για το ΕΛΤΑ οι απαντήσεις είναι οι ακόλουθες
Αξιολόγηση για συμφωνία κυβέρνησης με ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα
49,3% θετικά
34,6% αρνητικά
Συμφωνία με Ζελένσκι για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από Αλεξανδρούπολη
Θετικά το 45,9%
Αρνητικά το 41,2%
Η ακρίβεια εξακολουθεί να κρατά τα σκήπτρα του πιο σημαντικού προβλήματος των πολιτών, με το εισόδημα να ακολουθεί.
Ναι στην ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων λέει το 68,1%, ενώ μόλις το 25,1% πιστεύει ότι τα σημερινά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων ψηφοφόρων, ποσοστό 6,8% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
