Στην Ολομέλεια μεταφέρθηκε η ένταση μετά τον ευτελισμό της εξεταστικής από τον «Φραπέ» – Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη-Μαρινάκη

Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Παύλο Μαρινάκη, ξέσπασε στη βουλή στον απόηχο της άρνησης του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέκρυψε και προστάτευσε τον «Φραπέ», σκηνοθετώντας την εξαφάνισή του, και ότι διολισθαίνει σε πρακτικές συγκάλυψης.

«Με μαγικό τρόπο, σαν αυτόν του Χάρι Πότερ του πρωθυπουργού, ο «Φραπές» δεν ήρθε ποτέ και εμφανίζεστε ως τάχα τιμητές που τον οδηγείτε στον εισαγγελέα. Οι εγκληματικές του πράξεις τον οδηγούν στον εισαγγελέα, που κατέκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλους γαλάζιους. Τα επιχειρήματά σας είναι προπέτασμα καπνού», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τη σημερινή κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «φτάσατε στο σημείο να πείτε πως ο Χασάπης επειδή ψήφισε πριν 30 χρόνια ΠΑΣΟΚ, είναι ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ».

Μίλησε επίσης για «ακροδεξιό τραμπουκισμό» με αφορμή τη μήνυση που προανήγγειλε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που έστειλε τον μάρτυρα στον εισαγγελέα, κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη για ψεύδη και υπερβολές.

«Αν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι κύριε Ανδρουλάκη», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταπέδωσε, λέγοντας ότι ο «Φραπές» οφείλει να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη και όχι να παραμένει άφαντος, ενώ χαρακτήρισε την κυβέρνηση «επικίνδυνη» και τόνισε πως η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να διεκδικεί διαφάνεια.

Διαβάστε επίσης:

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη: Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα (Photos/Video)

Γιώργος Παπανδρέου: Πρέπει να ξανα-εφεύρουμε τη Δημοκρατία πριν τη διαλύσουν άλλοι

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο ο «Χασάπης» – «Μου έχετε διαλύσει το σπίτι»