Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετωπική για τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ», που δεν προσήλθε στην επιτροπή – Aποχώρησε η αντιπολίτευση

Σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης προκάλεσε η μη εμφάνιση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ».

Ο αγρότης από την Κρήτη απέστειλε υπόμνημα στο οποίο επικαλείτο το δικαίωμά του στη σιωπή. Ως απάντηση στο υπόμνημα, η ΝΔ πρότεινε να σταλεί η υπόθεση στον εισαγγελέα, ενώ η αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ της βίαιης προσαγωγής του στην επιτροπή.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές της ΝΔ, μέλη της Επιτροπής μόλις έγινε γνωστή η άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει, ανακοίνωσαν ότι «η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, Ζεϊμπεκ Χουσείν από τη Νέα Αριστερά, Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη και Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν υπέρ της βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα, υποστήριζοντας ότι δεν καλύπτεται από το δικαίωμα της σιωπής.

Ωστόσο, η ΝΔ επέμεινε στην άποψή της η υπόθεση να σταλεί στον εισαγγελέα και ζήτησε ψηφοφορία επί των δύο προτάσεων. Τότε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Εξεταστικής, με μόνο τον Α. Καζαμία να παραμένει για να καταψηφίσει την πρόταση της ΝΔ και να αποχωρήσει και αυτός.

Νωρίτερα, ο Γ. Ξυλούρης με υπόμνημά του προς την Επιτροπή επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής υποστηρίζοντας ότι μετά τη διαρροή συνομιλιών που τον αφορούν αλλά και του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τυχόν κατάθεσή του θα αναιρέσει «οποιοδήποτε δικαιώμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

ΠΑΣΟΚ: Επιμένει στη βίαιη προσαγωγή, καρφιά κατά ΝΔ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”» και αφήνει αιχμές για τη στάση της ΝΔ.

Αναλυτικά αναφέρει ότι:

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Kώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν.

Ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο «Φραπές» για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει – όπως κάθε μάρτυρας – να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”.

Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι.

Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού.

Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη , ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί.

Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι “μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια” –είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια.Ο “ελιγμός” του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν “στρατηγικής” συνεννόησης με αυτή».

ΣΥΡΙΖΑ: Εμπαίζει τα μέλη της Εξεταστικής

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η μη εμφάνιση του «Φραπέ» στην Εξεταστική «συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές – μέλη της Εξεταστικής, «η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την “διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα” για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

Μαρινάκης: Στέλνουμε τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα για απείθεια

Απαντώντας στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Δημήτρη Μάντζο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, από το βήμα της Βουλης, εξήγησε ότι η τακτική της ΝΔ είναι η ενδεδειγμένη, καθώς στέλνει τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα, ώστε να διαπιστωθεί αν διαπράττει το αδίκημα της απείθειας.

Αναλυτικά, ο Π. Μαρινάκης είπε:

«Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα. Ήδη έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι -Νόμιμα; Παράνομα; Θα φτάσω εκεί- θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει. Έτσι λέει ο ίδιος. Αν κληθεί λοιπόν με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική τι θα γίνει; Το ίδιο ακριβώς. Δεν θα δώσει κάποια απάντηση».

«Τι κάνουμε εμείς; Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που “δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε”», συνέχισε, ο Π. Μαρινάκης. «Τον στέλνουμε στον Εισαγγελέα για να εξετάσει, τι ο εισαγγελέας; Αν τελείται- πολύ πιθανό να τελείται- σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια. Αυτόν που θες να συγκαλύψεις τον στέλνεις στον εισαγγελέα για να εξετάσει ο εισαγγελέας αν τελεί απείθεια; Κύριε Μάντζο είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση -δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα. Αντί να συζητάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για μια σοβαρή υπόθεση που είναι υπό διερεύνηση».

