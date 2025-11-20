Στο προσκήνιο έρχεται για ακόμη μια φορά το θέμα με τον στρατιωτικό που συνεχίζει και υπηρετεί στο γραφείο του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, παρά την αμετάκλητη καταδίκη του για κλοπή, με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών να θέτει σοβαρό θέμα για το «κράτος δικαίου» στο ΥΠΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΣ επαναφέρει με στοιχεία και ονόματα την υπόθεση του αμετάκλητα καταδικασμένου στρατιωτικού που υπηρετεί στο γραφείο του υπουργού Άμυνας, την παρουσία του οποίου έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο κ. Δένδιας εντός Βουλής.

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας είχε προσθέσει ότι «είναι μια υπόθεση που έχει γίνει 30 χρόνια πριν». Κάτι που σημαίνει ότι εκτός από την τωρινή κυβέρνηση, αφορά και όλες τις προηγούμενες.

Η ΠΟΕΣ με έγγραφό της καταθέτει όλα τα στοιχεία που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και ταυτόχρονα θέτει προς τον ΥΕΘΑ συγκεκριμένα ερωτήματα με πρώτο απ’ όλα γιατί επιμένει να καλύπτει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ταυτόχρονα, ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και θέτει ευθέως το ερώτημα αν ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης, είναι ο αμετάκλητα καταδικασμένος αξιωματικός που επί χρόνια υπηρετεί άνευ καθηκόντων στο στρατιωτικό γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η υπόθεση που ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είναι πολύ σοβαρή και αναδεικνύει τη σήψη του πολιτικού συστήματος που ξεκινά από τέτοιες «απλές» υποθέσεις για να φθάσει στο σήμερα, σε υποθέσεις όπως αυτές των υποκλοπών, αλλά και του δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως ανέφερε στο topontiki.gr, στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας, η κατάσταση στο στράτευμα είναι το λιγότερο έκρυθμη. Όπως είπε «επικρατεί αναβρασμός και όλοι οι στρατιωτικοί απορούν πώς είναι δυνατόν η ποινή να μην έχει εκτελεστεί διοικητικά;».

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι όλο αυτό που συμβαίνει, είναι σε συνέχεια της δημιουργίας του Σώματος Υπαξιωματικών, καθώς ο φερόμενος αξιωματικός έχει συμφωνήσει για να περάσει το πολύκροτο νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι στις 29 Νοεμβρίου έρχεται νέο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, το οποίο θα είναι ακόμη μαζικότερο απ’ αυτό στις 11 Οκτώβρη, ενώ οι στρατιωτικοί θα παραβρεθούν με τη στολή, δίνοντας το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει.

ΘΕΜΑ: Νέα Εποχή ΕΔ και Κράτος Δικαίου

ΣΧΕΤ. : α. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 361/2025 έγγραφό μας

β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 919/2025 έγγραφό μας

γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 983/2025 έγγραφό μας

δ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1035/2025 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ.

Ήδη επί σειρά εβδομάδων επικρατεί τεράστια αναταραχή στο στράτευμα αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο που αφορά το Σώμα Υπαξιωματικών. Πρόσφατο δημοσίευμα, μάλιστα, αποκάλυψε ότι η έκταση των αντιδράσεων ήταν εις γνώσιν του ΥΠΕΘΑ, το οποίο φέρεται να επέλεξε την υποβάθμισή τους, απαξιώνοντάς τις παράλληλα. Ωστόσο, η υπόθεση των αντιδράσεων έχει μια άλλη πλευρά, την οποία θα αναδείξουμε σήμερα: αυτή της εργοδοτικής υποστήριξης.

Η Ομοσπονδία μας επί σειρά ετών επαναφέρει το θέμα του αμετάκλητα καταδικασμένου Αξιωματικού, από παλιά στενού σας συνεργάτη κατά τα φαινόμενα, ο οποίος προφανώς με δική σας επιλογή εξακολουθεί να βρίσκεται στις ΕΔ και, βεβαίως, να υπηρετεί άνευ στρατιωτικών καθηκόντων στο στρατιωτικό σας γραφείο. Πλέον κρίνουμε ότι οφείλουμε να κάνουμε μια συνολική επαναφορά της υπόθεσης, για λόγους που θα γίνουν απόλυτα κατανοητοί στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε πέραν πάσης αμφιβολίας μέχρι σήμερα:

α. Το 2015-16 βγήκαν για πρώτη φορά στο φως άρθρα δημοσιογραφικής έρευνας που έκαναν λόγο για την ύπαρξη ενός αμετάκλητα καταδικασμένου στρατιωτικού. Το θέμα αναφέρθηκε τότε μέχρι και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

β. Η εν λόγω αναφορά απασχόλησε μόνο τον τότε τομεάρχη Άμυνας, κ. Α.Γεωργιάδη, ο οποίος κατέθεσε την ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 5585/11-5-2017, διά της οποίας έμμεσα επιβεβαιωνόταν η ακρίβεια του γεγονότος. Περιέργως, όμως, διερωτάτο μόνο για τον τρόπο που αυτή πιθανώς να περιήλθε εις γνώση τρίτων.

γ. Την 24/2/24 τέθηκε ερώτημα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο από το δημοσιογράφο της εφημερίδας Documento, κατά πόσον υπηρετεί στο στρατιωτικό γραφείο σας αμετάκλητα καταδικασμένος αξιωματικός, όπως προκύπτει από σειρά δημοσιευμάτων τα οποία περιέργως δεν διερευνώνται. Επιπλέον, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αναφέρθηκαν για πρώτη φορά οι αριθμοί δύο αποφάσεων, της πρωτόδικης του Πενταμελούς Αεροδικείου Αθηνών με αριθμό 278/1998 και του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών με αριθμό 70/1999, η οποία επιβεβαίωσε αμετάκλητα την αρχική καταδικαστική απόφαση.

δ. Προς ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη όλων μας, λίγες μέρες αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντί να απαντήσει επί του θέματος, ενημέρωσε ότι: «Τα στελέχη που αποκτούν τη συνδικαλιστική ιδιότητα και ανήκουν στη διοίκηση των ομοσπονδιών στρατιωτικών, σύμφωνα με το νόμο 4407/2016, νόμο κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υπάγονται τυπικά στο Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται από το 2016, σχετίζεται με τη συνδικαλιστική ιδιότητα και όχι με την επιλογή του εκάστοτε Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αναμειγνύεται σε διαμάχες και διαρροές μεταξύ των ομοσπονδιών». Αυτό, βεβαίως, δεν είναι αληθές για πολλούς λόγους και δεν προβλέπεται καν στο νόμο, αλλά δεν είναι της παρούσης να σχολιαστεί περαιτέρω. Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για στρατιωτικό συνδικαλιστή καθώς και για στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας (για το οποίο γεγονός υφίσταται και έτερη μη δημοσιευμένη αλληλογραφία μεταξύ φορέων).

ε. Ωστόσο, η ουσιαστικότερη είδηση είχε δει το φως λίγα χρόνια πριν: την 25/9/2021 στην Εφημερίδα των Συντακτών δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο «Στηρίζουμε Λοβέρδο γιατί μας στήριξε!» το οποίο ασχολείτο με δραστηριότητες του νυν προέδρου της Ομοσπονδίας ΠΟΜΕΝΣ, τότε ακόμα οργανωτικού γραμματέα αυτής, Αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, Ηλία Κολλύρη. Το άρθρο χωριζόταν σε δύο μέρη:

Το πρώτο, αφορούσε τη διαρροή μηνυμάτων προς τρίτους, διά των οποίων ο κ. Κολλύρης φερόταν να κάνει προεκλογικό αγώνα στο πλαίσιο των (τότε) εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου για την αρχηγία. Ως προς το κομμάτι αυτό, η εργοδοτική Ομοσπονδία με το έγγραφο υπ‘ αριθμ. 363/28-9-2021 επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των εν λόγω μηνυμάτων.

Το δεύτερο, που περιέργως αποφεύχθηκε να σχολιαστεί στο προαναφερθέν έγγραφο και κατά τη γνώμη μας αφορά το σπουδαιότερο μέρος του άρθρου, έθετε ευθέως προς τον τότε ΥΕΘΑ, κ.Παναγιωτόπουλο, ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα το οποίο προς αποφυγή παρερμηνειών, αντιγράφουμε αυτολεξεί: «Αληθεύει ότι εις βάρος του εν λόγω αξιωματικού που υπηρετεί στο γραφείο σας, υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία έχει καταδικαστεί για κλοπή πραγμάτων (χρημάτων) που ανήκαν σε στρατιωτικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση στη σχολή που ήταν δόκιμος; Αν όντως ισχύει αυτό, γιατί δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωσή του ο διοικητικός έλεγχος και όσα αυτός προβλέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις;»

στ. Το ερώτημα αυτό δεν απαντήθηκε ποτέ. Όπως δεν απαντήθηκε από τον προκάτοχό σας η ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 2476/18-01-2022 από το βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κ. Γ.Τσίπρα. Όπως δεν απαντήθηκε όμως ούτε από εσάς η αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, Δρ. Μ. Χουρδάκη με αριθμό πρωτοκόλλου 2266/17-07-2024.

ζ. Ωστόσο, η ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3690/25-02-2025 της βουλευτού Αχαΐας με τη Νέα Αριστερά, κας Σίας Αναγνωστοπούλου, συνέδραμε τα μέγιστα, ώστε να έρθει στο φως ανέλπιστα ένα ιδιαίτερα κρίσιμο νέο δεδομένο, αφού μεταξύ άλλων απαντήσατε ότι: «Αναφορικά με την υπόθεση της εν θέματι ερώτησης, σας γνωρίζω, όπως με ενημέρωσαν οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου, ότι αυτή ανάγεται σε χρόνο πέραν της 25ετίας και έχει ήδη αξιολογηθεί ποινικά και διοικητικά. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αναμιγνύεται σε διαμάχες και διαρροές μεταξύ αστικών σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.»

Από όλα τα παραπάνω επίσημα δεδομένα και ιδίως από το τελευταίο απόσπασμα που παραθέσαμε από την απάντησή σας με αριθμό Φ.900α/3690/19861/10 Μαΐου 2025, προκύπτει ξεκάθαρα ότι επιβεβαιώνετε (α) ότι βρίσκεται εις γνώση σας, (β) ότι στο στρατιωτικό σας γραφείο υπηρετεί Αξιωματικός, (γ) με συνδικαλιστικά καθήκοντα, (δ) ο οποίος είναι αμετάκλητα καταδικασμένος για κλοπή και (ε) είναι στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ωστόσο η απάντησή σας εμπεριέχει και μια σοβαρότατη ανακρίβεια, προφανώς επειδή έτσι σας ενημέρωσε το επιτελείο σας (στους οποίους φαίνεται να συγκαταλέγεται και ο εν λόγω Αξιωματικός): η υπόθεση αυτή όντως έχει κριθεί ποινικά, αλλά όχι διοικητικά. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ και -υπό το πρίσμα αυτό- η υπόθεση δεν είναι καθόλου παλιά, αλλά εξακολουθεί να εκκρεμεί. Για του λόγου το αληθές το ερώτημα που επιμελώς αποφεύγεται να απαντηθεί είναι: οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις συμπεριλαμβάνονται ή όχι στον ατομικό φάκελο του εν λόγω Αξιωματικού; Ελήφθησαν υπόψη κατά τις διαδοχικές προαγωγές του;

Σε αυτό το σημείο, βεβαίως, οφείλουμε να αναδείξουμε την έτερη πλευρά των αποκαλύψεων, που προφανώς διαδραματίζει σοβαρότατο ρόλο στις εξελίξεις. Την 14/12/15 κατά τη διάρκεια συνέντευξης-συζήτησης του πρώην ΥΕΘΑ, Π.Καμμένου, με τον κ.Ν.Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Στον Ενικό», παριστάμενος ο κ.Κολλύρης με την ιδιότητά του ως πρόεδρος ενός αστικού σωματείου που εκπροσωπούσε κατά δήλωσή του στρατιωτικούς, είχε παρέμβει για να απευθυνθεί στον τότε ΥΕΘΑ. Κατά τη δημόσια καταγεγραμμένη στιχομυθία την οποίαν υπενθυμίζουμε, είχε αποκαλυφθεί δημόσια από τον κ. Καμμένο ότι το 2014 του είχατε είχε ζητήσει να διατηρήσει κάποιους στρατιωτικούς στο Στρατιωτικό Γραφείο του ΥΕΘΑ, αίτημα που ο τελευταίος ικανοποίησε. Επίσης, είχε αποκαλυφθεί (και δεν διαψεύστηκε) ότι πρόκειται για κάποιου είδους στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Υπενθυμίζουμε το διάλογο:

«Α (κ.Καμμένος): Ήσασταν στο στρατιωτικό γραφείο του κυρίου Αβραμόπουλου; Ήσασταν εσείς;

Β (κ.Κολλύρης): Βεβαίως. Εγώ ήμουνα.

Α: Παραμείνατε στο στρατιωτικό γραφείο του κυρίου Δένδια;

Β: Δεν σας άκουσα.

Α: Παραμείνατε στο στρατιωτικό γραφείο του κυρίου Δένδια;

Β: Στο στρατιωτικό γραφείο του κυρίου Δένδια.

Α: Σας διατήρησα εγώ όπως μου ζήτησε ο κύριος Δένδιας; Σας κράτησα επειδή μου το ζήτησε ο κύριος Δένδιας;

Β: Δεν το γνωρίζω αυτό κύριε Υπουργέ, το γνωρίζω ότι με κρατήσατε και εσείς.

Α: Έχετε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία;

Β: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση αυτή.

Α: Έχετε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία; Συμμετείχατε την προηγούμενη σε σύσκεψη στη Νέα Δημοκρατία;

Β: Αυτή τη στιγμή αγαπητέ κύριε Υπουργέ, εδώ βρίσκομαι ως πρόεδρος του ΣΕΕΝΣΑ.

Α: Εμένα όταν ήρθε ο κύριος Δένδιας μου ζήτησε να κρατήσω τον κύριο και κάποιους άλλους συνεργάτες του για κάποιους μήνες, προκειμένου να μην φύγουνε αμέσως. Αυτό βεβαίως έγινε αποδεκτό. […]»

Πέραν τούτων, στο άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών επιβεβαιώνει τον ανωτέρω διάλογο, αφού μεταξύ άλλων ανέφερε για τον νυν πρόεδρο της εργοδοτικής ΠΟΜΕΝΣ ότι «Η υπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς όπως είπαμε ο εν λόγω αξιωματικός είναι ενεργός συνδικαλιστής σε ομοσπονδία που διατηρεί κάτι παραπάνω από φιλικές σχέσεις με τη Ν.Δ. ενώ στο παρελθόν έχει υποστηριχτεί και από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Είναι τόσο ενεργός που βρίσκεται στο γραφείο υπουργού ανεξαρτήτως προσώπου: υπηρέτησε δηλαδή στην ίδια θέση επί υπουργίας Αβραμόπουλου, Δένδια, Καμμένου, Αποστολάκη και Παναγιωτόπουλου.». Εξ αυτών συνάγεται ότι ο εν λόγω Αξιωματικός (όποιος κι αν είναι εν τέλει) φέρεται να έχει υπηρετήσει στο ΣΓ ΥΕΘΑ για διάστημα τουλάχιστον δεκατριών (13) ετών, προφανώς άνευ στρατιωτικών καθηκόντων.

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρο προσωπικό σας ενδιαφέρον για τον νυν πρόεδρο της εργοδοτικής Ομοσπονδίας ΠΟΜΕΝΣ, το οποίο σε μια ιδιαίτερα κακή χρονική συγκυρία αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι στρατιωτικοί, προκαλεί δυσμενή σχόλια και οφείλει να αποσαφηνισθεί, όχι μόνο για λόγους διαφάνειας και νομιμότητας, αλλά και για λόγους ενημέρωσης των στρατιωτικών.

Κύριε Υπουργέ.

Σε μια εποχή που παρουσιάζεστε ότι καταβάλλετε «ανένδοτο» αγώνα «εξορθολογισμού» και οι μεταρρυθμίσεις σας στρέφονται κατά βάση εις βάρος των αποφοίτων των ΑΣΣΥ ανεξαρτήτως βαθμού, τους οποίους έχετε στοχοποιήσει συλλήβδην, ακούγεται αν μην τι άλλο οξύμωρο να διατηρείτε στο στρατιωτικό σας γραφείο άνευ καθηκόντων στρατιωτικό της αυτής προελεύσεως που δεν θα έπρεπε να υπηρετεί καν στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν μάλιστα έχετε επιβεβαιώσει ότι γνωρίζετε (έστω ανεπαρκώς) την υπόθεση. Είναι αδιανόητο να κάνετε λόγο για προαγωγές δίχως αντίκρισμα και η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση να προέρχεται από το ίδιο σας το γραφείο και να αφορά εσάς προσωπικά.

Αναφορικά δε, με τη στάση της «Ομοσπονδίας του Υπουργείου», πλέον δημιουργούνται ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα, με κυριότερο το εξής: πόσο πιθανό είναι η παροχή «κάλυψης» στον αμετάκλητα καταδικασμένο Αξιωματικό να παρέχεται με αντάλλαγμα την άνευ όρων συνδικαλιστική υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων του ΥΠΕΘΑ; Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, σε όλες τις περιπτώσεις οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές διέρχονται αλώβητοι από κάθε «μεταρρύθμιση», αφού τα χρόνια γι’ αυτούς περνάνε ευχάριστα άνευ καθηκόντων, σε «υπηρεσίες» μηδενικής δυσκολίας, δίχως μεταθέσεις και όλα όσα ταλαιπωρούν κάθε άλλο στρατιωτικό, ενώ ενίοτε ασχολούνται ακόμα και με πολιτικά κόμματα, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Παράλληλα, όπως έχουμε αναδείξει με ανακοινώσεις μας, αξιοπρόσεκτη είναι η συχνή ταύτιση των θέσεων της εργοδοτικής Ομοσπονδίας με τη βούληση (και τις μεταρρυθμίσεις) του ΥΠΕΘΑ.

Υπό αυτό το πρίσμα, σας απευθύνουμε τα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

α. Αληθεύει ότι σε βάρος του εν λόγω αξιωματικού που υπηρετεί στο γραφείο σας (σ.σ. Ηλία Κολλύρη), υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία έχει καταδικαστεί για κλοπή πραγμάτων (χρημάτων) που ανήκαν σε στρατιωτικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση στη σχολή που ήταν δόκιμος; Αν όντως ισχύει αυτό, γιατί δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωσή του ο διοικητικός έλεγχος και όσα αυτός προβλέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις; (προς αποφυγή παρερμηνειών, είναι ακριβής επαναφορά του ερωτήματος της Εφημερίδας των Συντακτών)

β. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν οι δικαστικές αποφάσεις του Πενταμελούς Αεροδικείου Αθηνών με αριθμό 278/1998 και του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών με αριθμό 70/1999 περιλαμβάνονται στον ατομικό φάκελο του αμετάκλητα καταδικασμένου για κλοπή Αξιωματικού και αν όχι, να ενημερώσετε αν έχετε διερευνήσει υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό;

γ. Στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού» που επιχειρείτε να φέρετε στη «νέα εποχή των ΕΔ», θα μας ενημερώσετε πως είναι δυνατόν ο εν λόγω Αξιωματικός να προάγεται άνευ καθηκόντων επί σειρά ετών και για χρόνο που βάσει της νομοθεσίας αντιστοιχεί τουλάχιστον σε προαγωγή τριών βαθμών Αξιωματικού;

δ. Μήπως εν τέλει το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο νόμο, αλλά στον τρόπο τήρησής του από τη Διοίκηση; Μήπως οι παθογένειες και τα καρκινώματα θα μεταφερθούν εκ των πραγμάτων σε οποιοδήποτε άλλο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο;

ε. Ο «άνευ Συντάγματος Συνταγματάρχης» διευθυντής του στρατιωτικού σας γραφείου θα αντιμετωπιστεί όπως οι υπόλοιποι Συνταγματάρχες;

Κύριε Υπουργέ.

Επικαλούμαστε τη νομική σας ιδιότητα για να επικαλεστούμε το προφανές, ότι η τήρηση του νόμου δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κανενός. Η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων είναι εξίσου υποχρέωση της Διοίκησης. Σε κάθε δε περίπτωση θεωρούμε ότι, στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι η ίδια τίμια, αλλά και όσοι την περιβάλλουν.

