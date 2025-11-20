Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του καταγγέλλει τώρα ο Λαζαρίδης

Αφού προέβλεψε ότι θα φύγει ο Ανδρουλάκης από… αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης, τώρα μιλά για προσπάθεια «δολοφονίας του χαρακτήρα» του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια μίλησε μεταξύ άλλων για «ακροδεξιό τραμπουκισμό» με αφορμή τη μήνυση που προανήγγειλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά την ένταση που επικράτησε χθες στη κατάθεση του Σταύρου Τζεδάκη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ένα γαϊτανάκι «πολεμικών» δηλώσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη προς τον κ. Τζεδάκη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη δραστηριότητα του ως κτηνοτρόφος σε συνδυασμό με την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του ως αντιπεριφερειάρχη όξυναν επικίνδυνα τα πνεύματα.

Τώρα, ο κ. Λαζαρίδης καταγγέλει ότι «ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή»

«Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης διάβασαν τα πρακτικά της Επιτροπής, διαψεύδοντας πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος, παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το «άσπρο μαύρο».

Είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του.

Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι πολίτες κρίνουν».

Νωρίτερα είχε κάνει άλλη ανάρτηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε πριν λίγο να φύγει η ΝΔ. Το πιθανότερο είναι να φύγει εκείνος από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ»

