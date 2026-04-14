Τσιμεντώνουν περιοχές Natura – Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δώδεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις με κοινό τους σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση χαρακτηρίζουν την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου για τσιμέντο και σε περιοχές Natura πολλαπλώς προβληματική.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, η οικοδόμηση σε έκταση έως και 20% σε περιοχές Natura «ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την υποβάθμιση προστατευόμενων περιοχών υπό τον μανδύα του πολεοδομικού σχεδιασμού».

Στο κοινό τους σχόλιο οι 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν προσχηματική την προϋπόθεση που θέτει το σχέδιο νόμου για συμβατότητα ανάμεσα στις πολεοδομούμενες επεκτάσεις και τις ειδικές μελέτες καθορισμού μέτρων και ζωνών προστασίας (ΕΠΜ).

Και εξηγούν ότι είναι προσχηματική καθώς οι ΕΠΜ δεν έχουν εξετάσει πολεοδομικά ζητήματα, ούτε έχουν προβεί σε εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους.

«Μάλιστα οι ΕΠΜ και τα πολεοδομικά σχέδια ολοκληρώνονται χωρίς έως τώρα να έχει επιδιωχθεί ουσιαστική εναρμόνιση, επομένως αν επικαιροποιηθούν τώρα οι ήδη καθυστερημένες ΕΠΜ, το αποτέλεσμα θα είναι πρόσθετες καθυστερήσεις και σίγουρα πρόχειρες και αντιφατικές λύσεις», σημειώνουν οι 12 οργανώσεις στη δημόσια διαβούλευση.

Ιδιαίτερα επικριτικό είναι το σχόλιό τους για το μέγεθος της τσιμεντοποίησης που προτείνεται. Όπως επισημαίνουν, το ανώτερο όριο που προτείνεται για πολεοδόμηση του 20% στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων δεν τεκμηριώνεται, δυνητικά αφορά μεγάλες εκτάσεις, δεν συνδέεται με βασικά πολεοδομικά μεγέθη και δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τις ΕΠΜ.

Πρόβλεψη για επικίνδυνες χρήσεις

Όσον αφορά στις οριζόντια επιτρεπόμενες χρήσεις εντός των προστατευόμενων περιοχών που προβλέπονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, οι 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι «καταλήγουν επικίνδυνες, ιδίως για τις ζώνες απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης».

Όσον αφορά τις προτεινόμενες επεμβάσεις για λόγους πολιτικής προστασίας, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι καλύπτονται ήδη από ειδική νομοθεσία και δεν απαιτούν αυτού του είδους τη ρύθμιση, ενώ συναφείς επεμβάσεις πρόληψης ή αποκατάστασης εξυπηρετούνται από τις καλώς επιτρεπόμενες οριζόντια δράσεις διαχείρισης και αποκατάστασης.

Οι 6 αλλαγές που ζητούν

Οι 12 περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να αναθεωρήσει ριζικά τις προτεινόμενες διατάξεις και να προβλέψει:

1. Ρητή απαγόρευση πολεοδόμησης εντός προστατευόμενων περιοχών, με μόνο εξαιρετικές παρεκκλίσεις αποκλειστικά για λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικές χωροθετήσεις.

2. Ρητή απαγόρευση πολεοδομικών επεκτάσεων για εμπορικές, τουριστικές και βιομηχανικές χρήσεις.

3. Σαφή μεθοδολογία τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα τέτοιων επεμβάσεων, σε σύνδεση με πολεοδομικά μεγέθη, χωρίς γενικές διατυπώσεις και οριζόντια ποσοστά.

4. Δεσμευτική, ουσιαστική δέουσα εκτίμηση με πλήρη ανάλυση σωρευτικών επιπτώσεων πριν από κάθε πρόβλεψη ΤΠΣ (Τοπικό Πολεοδεομικό Σχέδιο).

5. Ρητή πρόβλεψη ότι σε όλες τις ζώνες και σε όλες τις περιοχές Natura (ανεξάρτητα από το στάδιο χαρακτηρισμού τους και θέσπισης μέτρων προστασίας) απαγορεύεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων, και βεβαίως η επέκταση οικισμών για λόγους νομιμοποίησης παράνομης δόμησης.

6. Σαφή ιεράρχηση δραστηριοτήτων ανάλογα με τον βαθμό προστασίας των ζωνών, αυστηροποίηση και περιοριστική προσέγγιση στην περίπτωση των ΖΑΠΦ και εξειδίκευση όρων στις λοιπές ζώνες.

Το κοινό σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση υπογράφουν οι εξής οργανώσεις: ANIMA, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, iSea, MEDASSEΤ, MedINA, WWF Ελλάς.

Τι λέει το ΥΠΕΝ για τη δόμηση σε Natura

Το ΥΠΕΝ χαρακτηρίζει τη δόμηση και την επέκταση οικισμών σε ποσοστό έως 20% σε περιοχές Natura ως εξορθολογισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων και ως προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης του χώρου με στόχο να εξαλείψει την άναρχη εκτός σχεδίου δόμηση που οδηγεί σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο αστικό και έξω-αστικό τοπίο, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον.

Υποστηρίζει ότι πρόκειται για προβλήματα που δεν μπορούν διαρκώς να κρύβονται κάτω από το χαλί με αποτέλεσμα χιλιάδες πολίτες σε χωριά και πόλεις της Ελλάδας, πόλεις όπως τα Γιάννενα, το Ναύπλιο, η Καστοριά κλπ. να παραμένουν όμηροι και να διαιωνίζεται η αυθαιρεσία στον πολεοδομικό σχεδιασμό των περιοχών.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η δυνατότητα πολεοδομικής επέκτασης σε περιοχές Natura που έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης εντός του σχεδίου πόλης και μόνο εφόσον εφαρμόζονται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Είναι σε επαφή με πόλεις και οικισμούς,

2. Από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έχουν καθοριστεί ως Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (4η ζώνη) όπου ήδη επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων γης,

3. Να επιτρέπεται από την εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) καθώς κρίνεται (η επέκταση του σχεδίου πόλης) συμβατή με το προστατευόμενο αντικείμενο και ότι δεν βλάπτει την ακεραιότητα της περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες

4. Δεν υπερβαίνουν το 20% της έκτασης των Ζωνών Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων,

5. Κρίνεται αναγκαία και να εξειδικεύεται στο πλαίσιο του Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής, και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η εγκεκριμένη ΕΠΜ.

